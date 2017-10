Instrumental-Kost zum Ab(Blues)rocken!

Angeführt von Gitarrist Stavros Papadopoulos (u.a. SUPER VINTAGE, HARD DRIVER) liefert auch diese Formation (die er übrigens zusammen mit seinen beiden HARD DRIVER-Kollegen Jim Petridis (b.) und Chris Lagios (dr.) betreibt) den für ihn inzwischen typischen Blues-Rock.



Allerdings ist das Songmaterial der UNIVERSAL HIPPIES in Summe wesentlich näher am Stoner Rock als bei sämtliche anderen Baustellen des umtriebigen Hellenen und zudem kommt "Mother Nature Blues" auch zur Gänze ohne Gesang aus. Durch die dezente Psychedelic-Schlagseite, die einige der zehn Instrumental-Kompositionen verabreicht bekommen haben, ist KARMA TO BURN mit Sicherheit eine brauchbare Referenz, allerdings sei angemerkt, dass Stavros auch seiner Ehrerbietung für diverse große Saitenhexer freien Lauf lässt, und das nicht bloß in den Solo-Passagen.



Was die entspannte Stimmung einiger Nummern (etwa 'Homo Sapiens') betrifft, kommt einem etwa ROBIN TROWER in den Sinn, während man sich durch so manch‘ harsche Gitarrentöne (man höre das knarzige Grundriff von 'Sacred Land‘) eher an FRANK MARINO erinnert fühlt und die anschmiegsamen Klänge von 'Mariner's Dream' und 'Mountain' einen ähnlichen Esprit versprühen wie das Spätwerks von GARY MOORE. Eingebettet in ein knackig-trockenes Klangbild und eingehüllt in ein knallbuntes Cover, dürfte jeder Freund von bluesigen Sounds hier auf seine Rechnung kommen.



Nicht zuletzt, weil im Kopfkino zu Instrumental-Titeln ein völlig anderes Programm läuft als sonst, wenn die Fantasie des Hörers durch Gesang und Texte beeinflusst ist. Eintauchen und Ab(Blues)rocken!