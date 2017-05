Packendes Live-Dokument.

Fans von UNIVERSE217 wissen es längst: Schubladendenken bringt bei der griechischen Band um Sängerin Tania Leontiou nichts. Das Spannungsfeld zwischen Psychedelic, Doom und Post Rock wirkt mal flächig wie bei ANATHEMA, mal morbide wie bei ROSE KEMP und die Stimme der Griechin erinnert mich vor allem an CASTLEs Liz Blackwell. Live geht es beim Trio ungeschliffener zu als auf Platte, von daher macht ein Live-Output wie "Live" absolut Sinn. Im Digipak enthalten ist eine DVD mit vollständigem Auftritt, drei Videoclips und eine Auswahl anderer Live-Mitschnitte. Die CD enthält neben besagtem Konzert noch drei weitere UNIVERSE217-Songs, die bislang unveröffentlicht waren.

Es geht vor allem ungeschönt zu, das wird direkt in den ersten Takten von 'Counting Hours' klar, wo das Mikrofon beim Auftritt am 4. April 2015 in Lamia aussetzt, der technische Schnitzer aber nicht nachträglich bearbeitet wurde. Die intime Club-Atmosphäre verlang auch gar keinen Perfektionismus, sondern lebt von der Nähe zur Musik und der schieren Ausdruckskraft, die von ihr ausgeht. Während die Instrumental-Fraktion sich solide, aber keineswegs deutlich von der Masse abhebend, präsentiert, tut dies Sängerin Tania umso mehr. Ob flüsternd oder kreischend, beschwörend oder hauchend - von ihrem Organ lebt UNIVERSE217. Und das ganz hervorragend, sodass der gefilmte Auftritt im Nu vorbei ist. So kurzweilig kann unorthodoxe Musik sein!

Und so ist das Gesamtpaket mit tollen Live-Eindrücken und drei schmackhaften Studio-Bonüssen sowohl für Neueinsteiger als auch für Fans eine gute Wahl. Hier bekommt man was fürs Geld!