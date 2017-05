Hoffentlich noch nicht der Gipfel

UNLEASH THE ARCHERS begann als Band, die fest im Melodic Death Metal verwurzelt war, jedoch mit Sängerin Britney Slayes eine Ausnahmestimme für die melodischen Refrains in ihren Reihen hatte. Völlig folgerichtig ist daher auch, dass der Anteil des Klargesangs von Album zu Album immer weiter ausgebaut wurde und so findet sich auf dem neusten Album "Apex" der harsche Death-Metal-Gesang nur noch in Spurenelementen. Doch auch instrumental hat die Band sich mehr und mehr dem traditionellen Heavy Metal zugewandt.



Was auf dem Vorgänger "Time Stands Still" noch hier und da etwas gezwungen klang, fühlt sich inzwischen sehr natürlich an und sorgt dafür, dass "Apex" wohl das in sich rundeste Album der Band geworden ist. Zudem gibt es wieder ein umfassendes Textkonzept und somit werden alle Charakteristiken, die auch meinen bisherigen Bandfavoriten "Demons Of The Astro-Waste" ausmachten wieder getroffen.



Was bekommt der geneigte Hörer also, wenn er "Apex" in den Player seiner Wahl packt und die Wiedergabe startet? Druckvoll produzierten, modernen Melodic Metal mit einer ausdruckstarken Sängerin, die alle Lagen ihrer Stimme souverän beherrscht. Das Gefühl für große Refrains ist der Band nicht abhanden gekommen und so ertappe ich mich recht bald dabei, wie ich Songs wie 'The Matriarch' oder 'Ten Thousand Against One' mitsumme und mitsinge. Und bei jedem Durchlauf gesellen sich weitere Lieder hinzu, der Titelsong in seiner epischen Pracht oder 'Call Me Immortal' etwa. Kurz gesagt, auf "Apex" findet sich kein Ausfall, alle Songs sind etwa auf dem gleichen, sehr hohen Niveaun und für eine höhere Bewertung fehlt lediglich ein echter Überhit, der das Plateau dieser gelungenen Kompositionen nochmals überragt.



Wenn es UNLEASH THE ARCHERS beim nächsten Mal gelingt auch noch ein oder zwei solche zu komponieren, sehe ich für die Truppe eine noch glänzendere Zukunft voraus, Freunde melodischen Metals sollten sich jedoch bereits jetzt mit der Gruppe vertraut machen. Das gilt auch und insbesondere für jene, die wegen des leicht überdrehten Sounds und dem höheren Death-Metal-Anteil bisher einen Bogen um UNLEASH THE ARCHERS gemacht haben. Gebt "Apex" eine Chance, ihr könntet überrascht sein, wie traditionell und vor allem wie gut die Band inzwischen agiert.