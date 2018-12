Auch unter neuem Banner zu träge!

UNPLACES ist manchen vielleicht noch unter dem alten Banner NRT bekannt. Aus Copyright-Gründen musste inzwischen ein anderer Namen gewählt werden, der musikalische Kurs aber konsequent beibehalten. Soll heißen: Düstere, minimalistische und leicht angeproggte Sounds treffen auch bei UNPLACES auf Elemente aus dem weniger beschwingten Gothic Rock und sind im Ergebnis leider zumeist genauso träge wie die letzten Ergüsse von NRT - so viel zu den Eindrücken der neuen Scheibe.

Allerdings muss der Band schon der Versuch attestiert werden, der zähen Masse aus dezent instrumentierter, manchmal auch soft-elektronischer Kost etwas Experimentelles zu entlocken und sich nicht immer hinter den manchmal doch steril anmutenden Klangmalereien zu verstecken. Hin und wieder zündest dann doch ein Melodiebogen, und auch stimmungstechnisch ist "Changes" insofern authentisch, als gerade die düsteren Parts mit ein wenig prickelnder Atmosphäre bestückt werden können. Der Effekt ist zwar nicht von langer Dauer, weil ungefähr die Hälfte der neuen Songs vor sich hin stagnieren, aber mit Nummern wie 'Lost In Space' und 'Freedom' stehen zumindest einige Tracks in der 14-teiligen Auswahl, die auch nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Insgesamt ist "Changes" aber dennoch zu schwach, um lange bestehen zu können. Für den elektronischen Bereich sind die Beats zu unauffällig, der Gothic-Hörer wird die Melodien nicht flächendeckend schätzen, und dem Proggie ist zu wenig Anspruch am Start. Die Namensänderung kann das alte Dilemma folglich auch nicht kaschieren. Ob nun NRT oder UNPLACES: Richtig überzeugend ist das Gesamtwerk bis dato noch nie gewesen - auch nicht im zähen TALK TALK-Cover von 'Such A Shame'!

Anspieltipp: