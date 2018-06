Euroblast-Musik.

UNPROCESSED aus Wiesbaden spielt diesen typischen neuzeitlichen Euroblast-Progressive-Metal, der für mich immer sehr schwer zu konsumieren ist. Die Musik von UNPROCESSED hat im Prinzip alles, um ein spannendes Hörerlebnis garantieren zu können. Komplexe Rhythmen, technische Riffs, fulminante Gitarrensoli, harschen und klaren Gesang, Laut-Leise-Dynamik. Liebhaber von Bands wie TESSERACT, MOMUMENTS oder TEXTURES sollten sich bei UNPROCESSED also angesprochen fühlen. Rein qualitativ höre ich hier keinen Unterschied. Dies könnte aber auch daran liegen, dass "Covenant" einfach bei mir beim falschen Rezensenten gelandet ist. Denn ich kann tun, was ich will, es knipst einfach nicht.

Ich finde zwar die düstere Atmosphäre mit kalten flächigen Keyboards unter dem komplexen Lärm gelungen, einige Gitarrensoli lassen die Kinnlade runterklappen und manchmal schleicht sich sogar eine Melodie ins Ohr ('The Division', 'The Mirror'). Das passiert mir aber viel zu selten. Insgesamt wird zu viel gedjentet, gebreakt, geschrien. Die Musik wirkt nur selten flüssig, macht mich dementsprechend nervös, weckt aber ansonsten keine Gefühle. Das geht mir aber mit den meisten Modern Prog/Djentern so, ergo empfehle ich, zu UNPROCESSED eine Alternativ-Meinung einzuholen.