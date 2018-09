Elchgrind vom anderen Ende der Welt.

Die Jungs von UNRAVEL sind den üblichen Weg gegangen: 2015 gegründet, ein paar Demos und Singles rausgehauen, sich langsam aber sicher in der lokalen Szene etabliert und schließlich mit dem umkämpften Plattenvertrag ausgestattet. Ob die Herren mit ähnlicher Gewalt beim Label angeklopft haben, wie es ihre neuen Tracks vermuten lassen, ist nicht überliefert. Fakt ist allerdings, dass die Band auf "Eras Of Forfeit" keine Kompromisse macht und nur ein Gas kennt - Vollgas.

Die pfeilschnelle Abfahrt bringt es gerade mal auf 22 Minuten, in denen sich die Down-Under-Grinder nicht selten auch in die Nähe der skandinavischen Konkurrenz begeben. Würde man "Eras Of Forfeit" als Nebenprojekt aus dem DISMEMBER-, LOCK UP- oder BLOODBATH-Umfeld anpreisen, würde sicherlich niemand auf die Idee kommen, die tatsächliche Herkunft zu hinterfragen. Allerdings sagt dies natürlich auch einiges über die Originalität aus, mit der UNRAVEL es hier krachen lassen. Was man zu hören bekommt, sind in erster Linie sehr derbe Grooves, Riffs im Stile von ENTOMBED bis UNLEASHED und schließlich der Beschleuniger, den 80 Prozent der schwedischen Death-Metal-Szene ohnehin mit der Muttermilch aufgesogen haben.

Wen das nicht schreckt, der darf sich gerne mal mit diesem wüsten Geschoss beschäftigen, zumal die Band ihren Job ziemlich souverän abliefert und sich auch in den etwas längeren Tracks nicht aus der Ruhe bringen lässt. "Eras Of Forfeit" ist ein relativ typisches Grindcore-Album, dessen Farbgebung nicht revolutionär bunt ist. Andererseits weiß man hier aber auch von Beginn an, was man erwarten kann. Und da die Qualität des Outputs ebenso stimmt wie der jederzeit greifbare Ansporn, dürfen Elchtöter hier genauso den Test wagen wie Anhänger von CARCASS und AUTOPSY.

Anspieltipps: Isle Of Rot, Verminkind