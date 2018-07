Nach wie vor kein Schuldliner-Ersatz

Vielleicht ginge es bei UNREAL OVERFLOWS auch mal einen Schritt weiter, würde sich die Band nicht krampfhaft daran versuchen, in Ansätzen an den DEATH-Klassiker "The Sound Of Perseverance" anzuknüpfen. Das vielleicht stärkste technische Todesblei-Album aller Zeiten hat es den Jungs spürbar angetan, und dennoch ist kaum nachzuvollziehen, warum man sich auch auf der mittlerweile dritten Platte unnachgiebig die Zähne daran ausbeißt, ohne auch nur in Schlagdistanz zu diesem Meilenstein zu kommen.

"Latent" fehlt es in dieser Beziehung nämlich an vielen elementaren Eigenschaften: Packende Breaks sind meist Fehlanzeige, die Leadgitarren sind bei weitem nicht so aufregend wie bei Schuldliner und Co., die Rhythmusfraktion bringt auch nur Light-Geballer, und da der Gesang schlussendlich auch nicht sonderlich aufregend ausgefallen ist, weil Zoilo Unreal nichts anderes versucht, als den DEATH-Frontmann nachzuahmen, gibt es wirklich nichts, was weitere Motivation liefern dürfte, weiterhin mit UNREAL OVERFLOWS in dieser Sackgasse zu verharren.

Technisch hat die Band es durchaus drauf, wenn auch nicht ganz so spektakulär wie die meisten Kollegen der Florida-Szene. "Latent" ist eine erneute Demonstration der bandeigenen Fingerfertigkeit und überzeugt zumindest hier mit einiger Finesse. Musikalisch fehlt der Truppe aber nach wwie vor das gewisse Etwas, was insofern erschreckend ist, als dass die Band seit ihrem 2006er Debüt "Architecture Of Incomprehension" nicht viel weiter gekommen ist. "Latent" ist solide technische Arbeit, aber weder extrem noch sonderlich aufregend - einfach nur Standard mit einigen netten Augenblicken.