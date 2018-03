Klassik und Black Metal in einer interessanten Kombi

Depressiver Black Metal benötigt mehr als lediglich Melancholie und gezügelte Raserei. Es bedarf auch atmosphärischer Vorzüge, einer angenehmen Dichte und etwas Tiefgang, damit man sich auch völlig von den schwarzen Sounds vereinnahmen lassen kann. Bei UNREQVITED sind diese grundsätzlichen Voraussetzungen eigentlich gegeben, doch das kanadische Ein-Mann-Projekt hat an anderer Stelle noch ein wenig Nachbesserungsbedarf, vor allem wenn es um die Darstellung von Kontrasten geht, von denen es gerade in der ersten Hälfte des neuen Albums so manchen gibt.

鬼, seines Zeichens Mastermind des nordamerikanischen Acts, paart seine kurzen Attacken gerne mal mit elegischen Keyboardsounds, stellt Aggressionen gegen leicht aufgeblähte Schwermut und kombiniert zuletzt einige Gegensätze, die nicht immer gemeinsam funktionieren. In Nummern wie 'The Autumn Fire' und 'Maydena' hat man beispielsweise das Gefühl, hier würden zwei Songs parallel übereinander gelegt werden, ein eher depressiver, schwerfälliger Epic-Metal-Track und eine eher puristisch angelegte, konservative Black-Metal-Nummer. Und auch in den soundtrackartigen Zwischenstücken ('A Tear From The Oak' / 'An Ocean of Ire') prallen zwei Welten aufeinander, die nicht immer in Harmonie miteinander leben möchten - obschon die Kombination der verschiedenen Stilfragmente irgendwie interessant bleibt.

Klassik und pechschwarze Magie sollen es schlussendlich sein, doch ganz so idealistisch wie der Bandleader es vielleicht sehen mag, ist das Resultat auf "Disquiet" noch nicht. UNREQVITED sammelt einige ansprechende Arrangements und kann sphärisch hier und dort einen kleinen Akzent setzen. Doch die ganz große Durchdringung gelingt dem kanadischen Einzelkämfer hier noch nicht, wenngleich man feststellen muss, dass 鬼 alles in allem auf einem guten Weg zu sein scheint.

Anspieltipps: Disquiet, Death