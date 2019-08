'On The Rise' again!

Mit dem selbstbetitelten Debüt wurde 1992 ein absoluter Klassiker des AOR-Genres veröffentlicht, das aufzeigte, welche Merkmale ein Kracher dieser Sorte auszeichnet: Melodien bis zum Abwinken, grandioses Songwriting und mit Mark Free ein Sänger aus einer anderen Welt. In all den Jahren hat sich aber doch einiges geändert, AOR/Melodic Rock ist (leider!) etwas aus dem Rampenlicht getreten und die weiteren Alben dieser Band haben wohl nie jemanden so richtig interessiert. In den wieder etwas aktiveren Jahren seit 2010 wurde auch die Stilrichtung etwas angepasst und man agierte etwas moderner, ohne aber die alten Trademarks komplett über Bord zu werfen.

Mit "Big Blue World" kann man aber tatsächlich wieder an die alten Tage anknüpfen und zeigt, dass das Händchen für große Melodien und Arrangements noch immer vorhanden ist. Marcie Free mag zwar mittlerweile ein anderes Geschlecht haben als 1992 (damals noch Mark Free; checkt unbedingt sein Solowerk "Long Way From Love" und seine Kollaborationen mit SIGNAL und KING KOBRA!), hat aber ihre "alte" Stimme bewahrt und wertet jeden einzelnen Song mit ihrem Göttergesang auf. An dieser Stelle sei besonders die zum großen Teil von einer Akustikgitarre unterstützte Halbballade 'Breaking The Chains' genannt, die mich in manchem Moment an alte SKID ROW erinnert. Aber schon der Opener 'Living In Someone Else's Dream' reißt in allerbester AOR-Manier mit und liefert einen fluffigen Refrain, der sofort ins Ohr geht und den Hörer immer wieder heimsucht. Dazu gesellen sich Meisterwerke wie das leichtfüßige 'Are These Words Enough' und das hardrockige 'The Harder They Will Fall', das meiner Meinung nach auf einer Mix-CD perfekt hinter einem alten NIGHT RANGER-Song platziert werden könnte.

Aber auch der Rest vermag zu überzeugen, auch wenn nicht jeder Song komplett ins Schwarze trifft. In diesem Fall ist es für mich das spät platzierte 'Down And Dirty', das mich nicht komplett mitreißen kann. Aber dennoch hat auch dieser Song genug Hooks und großartigen Gesang, um mich gar nicht erst auf die Idee zu bringen die Skiptaste zu betätigen. "Big Blue World" (großartiges Coverartwork by the way!) ist eine Würgeschlange, die dich eine knappe Stunde umschlungen hält und dich erst mit dem letzten Ton des ebenfalls großen Rausschmeißers 'The Hard Way' wieder in die Freiheit entlässt. Keine Ahnung, ob die Platte irgendwann mal zusammen mit den alten Mark/Marcie Free-Werken in einer Bibel der besten AOR-Alben auftaucht, toll ist das Werk auf jeden Fall!