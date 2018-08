Ist das tatsächlich alles live?

Es sind nicht wenige, die seit dem Comeback von UNRULY CHILD nicht mehr ganz so begeistert von ihren früheren Faves sind. Die Truppe um Transgender Macie Free konnte im zweiten ANlauf kaum meehr echte Akzente setzen, gehört aber nichtsdestotrotz immer noch zu den besten Melodic-Rock-Kapellen, die der amerikanische Markt je hervorgebracht hat.



Insofern war es auch nur eine Frage der Zeit, bis Frontiers-Labelchef Serafino Perugino die Band zu seinem jährlichen Festival einladen würde, um seinen italienischen Followern die Gelegenheit zu geben, UNRULY CHILD noch einmal auf der ganz großen Bühne zu erleben. Ein entsprechender Mitschnitt ist mittlerweile ja ohnehin Formsache, so dass auch das internationale Publikum an diesem Event teilhaben kann, dass im vergangenen Jahr in Mailand ausgetragen wurde.



Leider jedoch ist die Aufzeichnung alles andere als bühnenreif, was jedoch nicht an der Ausstrahlung bzw. der Darbietung der Band liegt, sondern schlicht und einfach daran, dass hier mit so vielen Overdubs gearbeitet wurde, dass man stark bezweifeln kann, dass hier wirklich der überwiegende Teil live aufgenommen wurde. Die Scheibe klingt von vorne bis hinten poliert, gerade im CD-Part bekommt man von der Stimmung gar nichts mit, weil definitiv nachgebessert wurde - und diesen Eindruck bekommt man bei Mitschnitten des Frontiers Festivals komischerweise immer wieder!



Wenn man "Unhinged: Liver From Milan" als nachgeschobene Best Of wertet, geht die Scheibe sicherlich in Ordnung. Das Teil jedoch als Livealbum anzupreisen, ist allerdings ziemlich dreist, da ein entsprechendes Feeling lediglich von der DVD ausgeht. Und selbst dort wirkt alles ein wenig gebremst und seltsam. Dann lieber die alten Schinken von UNRULY CHILD, da weiß man dann auch, was man hat.