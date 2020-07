Für einsame Abende in der Großstadt.

UNTITLED WITH DRUMS (Kurzform UW/D) ist eine neue Band aus Frankreich, die hier ihr Debütalbum vorlegt. Stilistisch ist sie gar nicht mal so einfach zu platzieren, denn sie bedient sich der Elemente verschiedener Stile und (muskalischer) Zeitalter. Prägend ist der eher schleppende Songaufbau, der an die langsamen und heavieren Stücke alter SOUNDGARDEN und ALICE IN CHAINS erinnert. Auf diesem Teppich oszillieren aber auch immer wieder post-metallische Klänge, meist in Form schwerer, repetitiver Riffs. Und auch Noise-Rock spielt sich hin und wieder in den Sound hinein. Doch auch wenn die Beschreibung nach einer eher zähen Angelegenheit klingt, wirkt die Musik auf seltsame Weise stets flüssig und bewegt, was wohl vor allem am sehr versatilen, akzentuierten Drumming liegt.



Den Duft von Frühlingsblumen darf man bei den Franzosen aber dennoch nicht erwarten, es riecht hier eher nach kommendem Winter. Und die Farbe der Musik ist für mich graubraun, manchmal durchzogen mit silbernen Streifen. Perfekte Musik also für einsame Abende in der Großstadt. Wer dies jetzt attraktiv findet, dem sei UW/D ans Herz gelegt, denn die Band schafft es tatsächlich schon mit dem Debüt, Musik zu machen, die eine eigene Nische auf der Landkarte findet und viel Tiefgang hat. Man merkt, dass viel Zeit in diese Arbeit geflossen ist (Gründung der Band war schon 2014) und dass es der Band wichtig ist, schon mit dem Debüt ein Ausrufezeichen zu setzen. Das einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein hervorstechender Song, den ich euch empfehlen kann und den ich in meine 2020er-Songplayliste packen würde. Anders gesagt, "Hollow" ist ein reines Stimmungsalbum, das eben mehr auf Sounds und Klangdynamik setzt und weniger auf Hooks.