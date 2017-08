Gebannt für die Ewigkeit

Der Kelch geht an niemandem vorüber. Das erste große Festival, der erste Chart-Erfolg und das erste Live-Album – Meilensteine, die auch UNZUCHT im Laufe der Jahre nach und nach auf der Liste abhaken konnte. Nachdem das aktuelle Album, der "Neuntöter", auf Platz 16 der deutschen Alben-Charts landete, stehen nun alle Zeichen auf Live: "Widerstand" betitelt sich das erste Live-Album der Dark Rocker, dies haben die Hannoveraner bei ihrer letzten Club-Tour 2016 in Hamburg aufgenommen.

Wer UNZUCHT auf einem der zahlreichen Festival- und Clubgigs in letzter Zeit erlebt hat, weiß um die Stärke der Hannoveraner, die vor allem live eine mitreißende Bühnendynamik entwickeln. Doch trotz allem, die Frage aller Fragen bei Konzert-Mitschnitten jeder Art: Klingt die Konzert-CD denn auch wie das Konzert?

Im Falle der UNZUCHT lässt sich das, den Göttern sei Dank, mit einem klaren "Ja" beantworten. Ich vermisse auf dem Tonträger nichts von dem, was die "Neuntöter"-Tournee zu einem besonderen Konzertereignis gemacht hat. Das grandiose Zusammenspiel von Daniel DeClercq und Daniel Schulz auf dem 'Kettenhund', die bittersüße Melancholie von 'Nur die Ewigkeit' oder der Satz, den sich UNZUCHT beinahe als Markenzeichen auf die Fahne schreiben darf: "Macht mal Krach!"

"Widerstand" bietet auf insgesamt 18 Tracks das volle Live-Erlebnis UNZUCHT. Egal, ob es nun die typischen Sprüche von Sänger Daniel Schulz, der roughe, emotional-brachiale Sound der Band ist, der nur schwer und mit Abstrichen auf Platte zu bannen ist – Fans werden an der ersten Live-CD ihrer Heroen viel Freude haben. Alle anderen haben nun endlich die Chance zu verstehen, was UNZUCHT im weiten Feld der Gothic-Rock-Bands so außergewöhnlich macht. Und im Herbst die Möglichkeit, sich selbst davon zu überzeugen.