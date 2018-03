Moderner Hardcore in kleinsten Etappen

Es gibt so viele starke Ansätze auf diesem Album, doch nur selten werden sie auch konsequent bis zum Ende getrieben: UP NORTH zaubert feine Melodien, anständige Grooves und einen ansprechenden Mix aus Hardcore und Alternative auf das bandeigene Debüt, doch immer wenn einer der 14 neuen Songs vor dem Höhepunkt steht, würgt die Band den Track relativ ruckartig ab und wechselt in die nächste Sequenz. Der Unterschied zwischen Fragmenten und tatsächlichen Kompositionen ist auf "Pointless Perfection" fließend, und das ist gerade deshalb ärgerlich, weil in diesen Jungs eine Menge Potenzial steckt. Doch völlig ausgeschöpft hat man es auf dem ersten Album leider noch nicht.



Immerhin bleiben viele melodische Passagen sofort kleben, gerade im zweiten Teil der Platte. Nummern wie 'Unseen' und 'Brothers' mögen zwar nicht ganz der ruppigen Natur des straighten Hardcores entsprechen, aber stelllvertretend für den größten Teil des frischen Materials bauen sie auf einprägsame, zündende Hooklines und dicke Refrains. Doch so angenehem diese Eindrücke auch sind, so intensiv wünscht man sich auch, dass UP NORTH bei der Erarbeitung der Arrangements etwas mehr Zeit erübrigen könnte und den Songs etwas mehr Fläche bieten würde. Denn am Ende ist "Pointless Perfection" phasenweise sehr sprunghaft und wirkt vermehrt wie eine Masse aus kleinen Parts, die zu einem großen Song zusammenwachsen sollen - aber das funktioniert leider nicht. Es gibt sicherlich keine Formeln und Schemata, die genau vorgeben, wie lang ein Stück sein sollte. Aber es gibt eben die Idee von einer vollendeten Komposition. Und genau die wird bei UP NORTH derzeit nicht flächendeckend gelebt!



Anspieltippss: Amnesty, Flickering