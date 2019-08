Jim Morrison gefällt das.

Manchmal ist es schon verrückt, was einem der Zufall so an toller Musik bringen kann. Da gibt es eine Promo von einer Band mit dem Namen URBANE PRAXEN. Das klingt ja witzig, denke ich und klicke in einen Song bei Youtube hinein. Welcher es war, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich entscheide mich nun jedenfalls dazu, mich des Albums mit dem knappen Titel "Warum?" anzunehmen und ihm ein Review auf den Leib zu schreiben. Aber als ich dann die schon dritte LP des schweizer Trios das erste Mal durchhöre, da bin ich sofort hin und weg: Ich glaube, ich habe soeben den einzig legitimen Nachfolger der legendären DOORS entdeckt. Krass!

Albtraumhafte Projektionen vereinen sich mit Tremolo und nicht enden wollenden Delays ays ays ays ays ays ...

... so schreibt es die Band von sich selbst auf ihrer Bandcamp-Seite. Ja, das trifft es zwar schon irgendwie, aber auf der anderen Seite verschweigt es auch einfach viel zu viel von der Genialität dieser Band, die so vieles ist, aber bestimmt nicht die typische Psych-Rock-Band, von der unsere Ohren seit Jahren fast überschwemmt werden. Das Konzept scheint simpel: Schweizer Jungs, deutscher Bandname und Albumtitel, fast ausschließlich französische Songtitel und der Gesang auf Englisch. Herrlich inkonsequent.

Und auf der CD reiht sich dann im Prinzip ein 10-Punkte-Hit an den nächsten. 'Soupe De Nouilles Chinoises' überzeugt mit präzisem stets vorantreibendem Rhytmus, ungewöhnlich tief intoniertem Gesang in Tenor bis Bass und grandiosem Gitarren-Solo, das vor Effekten überladen fast in sich zusammenstürtzt. 'Fête De Vache' zaubert eine Gänsehaut ohnegleichen und lässt mich mit einer perfekten Gitarrenmelodie nur so dahinschmelzen. Und schon muss ich mich selbst korrigieren, denn 'Pluies Acides' ist saurer Regen, der keine 10, sondern wenigstens 12 Punkte wert ist. Da fehlen mir fast die Worte, das Gehörte hier zu Papier oder besser gesagt auf den Bildschirm zu bringen; absolutes Highlight der Scheibe, hört es euch einfach an. Insbesondere die zweite Hälfte dieses Titels ist einfach zum niederknien.

Und ich könnte jetzt immer so weiter machen und an jedem einzelnen Song erklären, warum er so unglaublich gelungen ist. (Mache ich aber nicht.) Ich könnte mich an dieser Stelle aber auch wundern, warum diese URBANEN PRAXEN so unglaublich unbekannt sind. Mit meinen zahlreichen Durchgängen von "Warum?" habe ich bei last.fm inzwischen genau so viele Songs der Band gehört, wie alle anderen User vor mir. Und das bei einer Band, die schon seit 8 Jahren besteht. Und dann lese ich auf dem Promo-Sheet auch noch, dass das Album komplett in Eigenregie aufgnommen wurde. Dieses Album ist ein Zeugnis absoluten musikalischen Könnens und ein Beweis dafür, wie innovativ Musik sein kann, von der man anhand der Genrebezeichnung schon vorweg zu wissen glaubt, wie das klingt, was einem gleich präsentiert werden wird. Bitte, bitte, liebe URBANE PRAXEN, macht immer weiter Musik! Hört nicht auf damit, auch wenn niemand eure Platten kauft: Zur Not kaufe ich alle.