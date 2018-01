Hymn, If I Was, Dancing With Tears In my Eyes … mal ganz anders.

Es ist schön, das es immer wieder Veröffentlichungen gibt, die zumindest mir ein verzücktes Grinsen entlocken. So geschehen mit MIDGE UREs neuem Album "Orchestrated". 'Hymn, If I Was', 'Dancing With Tears In my Eyes' … wer kennt sie nicht, diese Überhits von MIDGE URE, dem Frontmann von ULTRAVOX? Die präsentiert er jetzt in ganz neuem Gewand.

Um es gleich vorweg zu sagen: Es ist kein Party-Album zum Abtanzen und der eine oder andere Leser wird sicher die Augen verdrehen und sich fragen, was hat das mit Rock und Pop zu tun. Aber MIDGE URE ist ja nun nicht der erste Sänger, der seinen Songs ein neues Gewand verpasst. Ob das sein muss, mag jeder selbst entscheiden, mich haben diese Arrangements jedoch komplett begeistert. Sie sind dafür gemacht, sie entweder in einem angemessenen Konzertsaal zu genießen, oder auch zuhause, in einer ruhigen, entspannten Stunde, mit guten Kopfhörern, die die restliche Umwelt komplett ausblenden. So kann man diese wunderbare Musik am besten auf sich wirken lassen. Und es kommt keineswegs Langeweile auf, es ist eine Balanceakt zwischen mitreißenden, im Kern rockigen Stücken und getragenen Balladen, aber alles immer harmonisch aufeinander abgestimmt. Nicht zu vergessen MIDGE UREs Stimme, die nichts von ihrer Faszination verloren hat und der die zwölf Songs mit Liebe zum Detail präsentiert.

Die Stücke stammen teils aus ULTRAVOX-Zeiten, teils von seinen Solo-Alben und er steuert mit 'Ordinary Man' sogar einen vollkommen neuen Track bei. Ein großartiges Werk von einem vielseitigen Künstler, der auch mit und für viele andere Künstler gearbeitet hat (z.B. VISAGE oder Bob Geldorf's Band Aid) und sich mit diesem Werk vielleicht einen Traum erfüllt hat. Also: Entspannen, zuhören und genießen.