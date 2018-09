Alte Meister

Eine neue URIAH HEEP zu besprechen, ist tatsächlich eine Herausforderung, denn eigentlich sollte ja schon alles über die britischen Hard-Rock-Urgesteine gesagt sein. Eigentlich sollten alle, die das hier lesen, bereits wissen, dass Mick Box und Kollegen eine der besten englischen Bands der letzten 50 Jahre sind, eigentlich sollten sie auch alle mindestens ein, besser drei bis vier Alben im Regal stehen haben und vermutlich haben viele von euch irgendwann mal 'Lady In Black' auf der Gitarre gespielt.



Was also gibt es zu "Living The Dream" noch zu sagen und warum sollte man es sich zulegen? Nun, ganz einfach: Es klingt nach URIAH HEEP, nur eben mehr als so einige andere Alben und erstaunlich frisch. Wer die Band in den letzten Jahren live erlebt hat oder eines der letzten Alben gehört hat, weiß ja bereits, dass HEEP momentan sehr hart unterwegs ist und das gilt auch hier wieder. Doch im Vergleich zum Vorgänger, der mir zwar auch gut gefiel, hat man es dieses Mal wirklich geschafft, nur Hits auf einem Album zu versammeln.



Von dem mächtig losrockenden 'Graced By Heaven' über den Titelsong bis zum abschließenden 'Dreams Of Yesteryear' zeigt "Living The Dream", dass URIAH HEEP eben nicht nur von vergangenen Erfolgen träumt. Mit dem lockeren Rocker 'Goodbye To Innonce' gibt man mächtig Gas und mit 'It's All Been Said' wird man etwas nachdenklicher, wozu die aktuelle Weltlage ja genug Anlass bietet. Doch auch die restlichen Songs sind allesamt meisterlich komponiert, toll gespielt und soundtechnisch astrein in Szene gesetzt. Ähnlich wie ihre Kollegen von DEEP PURPLE oder RUSH auf deren letzten Alben, hat auch URIAH HEEP die Phase der eigenen Karriere erreicht, wo es ohrenscheinlich nur noch darum geht, Spaß beim Musizieren zu haben, ohne es noch irgendwem beweisen zu wollen. So locker und lässig wird hier gerockt, so cool röhrt hier die Orgel und so befreit spielt Mick Box an der Klampfe auf.



Es macht unendlich Spaß, dieser Band beim Spielen zuzuhören und "Living The Dream" wäre das perfekte Sommeralbum gewesen, wenn es ein paar Monate früher erschienen wäre. So kann man sich aber schon mal auf die Tour vorbereiten und das Album dann umso lauter im nächsten Sommer aufdrehen. Oder es im Winter dazu nutzen, etwas gute Laune in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Ja, URIAH HEEP lebt wirklich den Traum und lässt uns einmal mehr daran teilhaben. Wer guten Hard Rock mag, sollte schleunigst mitträumen.