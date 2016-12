Unflätige Analerotik.

Für das letzte Album mussten die Jungs von URINAL TRIBUNAL im Underground mächtig Schelte hinnehmen; die Kritiken zu "Schlüpfer Stürmer" fielen, vorsichtig gesagt, bescheiden aus, was definitiv aber auch am eigenwilligen Humor der Klamauk-Grinder festzumachen ist. Dass die Herrschaften musikalisch jedoch zur oberen Klasse der deutschen Szene gehören, können sie mit ihrem zweiten Album nachhaltig untermauern. "Flatulenz Korrespondenz" erfordert zwar eine gewisse Geschmacks(un)sicherheit - aber betrachtet man lediglich den musikalischen Output, kann man URINAL TRIBUNAL durchaus zugestehen, einen richtig guten Job zu machen!



Die 24 Stücke der neuen Scheibe zeichnen sich durch vorzügliche Grooves, abwechslungsreiche Attacken und überhaupt vielschichtige Ansätze aus. Die Gitarren sind gelegentlich sehr Thrash-affin, die Rhythmusarbeit ist angenehm variabel, und die gelegentliche Gesellschaftskritik, die hier etwas eigenwillig verpackt wird, kommt in Verbindung mit der sexistischen Lyrik auch gar nicht so schlecht - eben weil die Band aus vorzüglichen Musikern versteht, die den Grind-Aufbaukurs mit Bestnote absolviert haben dürfte.



Dass Titel wie 'Tittentornado', 'Fotzenrotz' und 'Dildodompteur' manch einen abschrecken werden, wird URINAL TRIBUNAL gerne in Kauf nehmen. Denn "Flatulenz Korrespondenz" bietet trotz allem erstklassigen Grindcore, desen punkige auch den letzten Zweifler überzeugen sollte. Gut gemacht!