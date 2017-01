Naiv, primitiv und nicht immer geil!

Nachdem das aktuelle Album die Ohren doch relativ gut durchspülte und beweisen konnte, dass hinter URINAL TRIBUNAL mehr steckt, als nur eine fäkalliebende Klamauktruppe, sollte auch der erste Silbrling der Berliner Grindcore-Combo noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden. "Schlüpferschnüffler" wurde bereits 2013 veröffentlicht und arbeitete sich seinerzeit durch eine Reihe (lyrisch betrachtet) unflätiger Perversitäten, die das URINAL TRIBUNAL mit einer ganzen Palette skurriler Stilmittel in Szene setzen wollte. Leider haben sich aber auch einige echte Stinker auf das 23 Songs umfassende Werk eingenistet, weshalb man zwei Fakten schon mal deutlich heraustellen kann: a) die Band hat sich seither mächtig verbessert, und b) "Schlüpferschnüffler" klingt noch wie ein naives Erstlingswerk, das auf Teufel komm raus auffallen möchte, die musikalische Potenz allerdings noch nicht mitbrachte, um dies auch qualitativ zu rechtfertigen.



Immerhin hat auch das Debüt ein paar starke Momente, etwa im rasanten 'Speedglied' oder im durchgeknallten 'Orgasmusspasmis', in dem man eine ziemlich eigenwillige Interpretation von BONEY Ms 'Daddy Cool' einstreut. Doch zwischendurch penetriert das Tribunal einen auch gerne einmal mit freakigen Wendungen, vokalen Abartigkeiten und relativ gehaltlosen Riffs - und genau das war später auf "Flatulenz Korrespondenz" nicht mehr der Fall.



Ob man das Teil deswegen der Vollständigkeit halber trotzdem entführen sollte, muss jeder selbst entscheiden. Wer URINAL TRIBUNAL aber auf hohem Niveau erleben möchte, startet besser mit besagtem neuen Album, das seinen Vorgänger in nahezu jeglicher Hinsicht ganz klar übertrifft!