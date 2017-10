Black Heavy Metal!

Seit mehr als 20 Jahren lärmen diese Finnen bereits im Underground herum, müssen sich seither aber auch den Vorwurf gefallen lassen, ihre Zeit bislang nicht allzu produktiv zu nutzen. "The Burning" ist nämlich erst der vierte Release, den URN seit dem Gründungsjahr 1994 voranschiebt - etwas wenig für eine Band, die sich vorgenommen hat, die Fahne des schwarz gefärbten Heavy Metals stringent hoch zu halten.

Umgekehrt kann man der Truppe um Ex-BARATHRUM-Gitarrist Sulphur aber auch bestätigen, in den wenigen, bisher getätigten Anläufen immerzu hochwertige Kost abgeliefert zu haben. In jenen Zeiten, in denen die Band einmal nicht von Line-up-Problemen belästigt wurde, konnte man sich durchweg kreativ betätigen und den BATHORY-Einfluss auf die charmant-raue, typisch-finnische Art und Weise konsequent weiterentwickeln. An der Spitze dieser Entwicklung steht schließlich ein Longplayer wie "The Burning", der vor allem in seiner zweiten Hälfte einige echte Sternstunden des finnischen Black Metals liefert, sich dabei aber wohlweislich an den heroischen Ergüssen des schwedischen Kollegen Quorthon orientiert. Das Titelstück sowie 'All Will End In Fire' sind epische Hymnen, die einerseits von der rohen Kraft des Underground angestachelt werden, dann aber auch dem Heldenmut begegnen, der Genres wie den Pagan Metal seinerzeit erst öffnen konnte.

Zuvor jedoch ist "The Burning" gerne auch mal von punkigen Phasen dominiert, so wie man sie von Acts wie NIFELHEIM und BEWITCHED kennt, die ebenso die Brücke zum schwarzen Thrash schlugen wie nunmehr auch URN. Die Finnen verbinden die Eigenschaften des landestypischen Untergrunds mit dem pechschwarzen Heavy Metal, den die Szene in Schweden in vielen Episoden hervorgebracht hat, und sind damit heuer erfolgreicher denn je - zumindest was das Resultat angeht. Ob sich "The Burning" auch in kommerzieller Hinsicht zu einem erfreulichen Event für die Band entwickeln wird, muss sich noch zeigen. Zu wünschen wäre es Sulphur und Co. allerdings - schließlich könnte dies gleichzeitig auch die Motivation zu einem höheren Arbeitstempo anschieben.

Anspieltipps: Celestial Light, Morbid Black Sorrow, The Burning