Der Eigensinn steckt nicht in allem drin! Hier aber schon...

Vielleicht ist es ein bisschen zu weit hergeholt, USELESS in vielen entscheidenden Punkten mit NIRVANA zu vergleichen. Fakt ist allerdings, dass sich die Schweizer einiges trauen, sich nicht zwingend an die üblichen Songwriting-Regeln und -Strukturen halten und mit rauen, lässigen Sounds die Flucht nach vorne antreten - und zwar in eine Region, in der ihnen so schnell niemand das Wasser reichen kann.



Die fünf Songs der neuen EP sind anfangs vielleicht noch etwas irreführend, weil man die genaue Konzeption des Materials ebenso wenig blickt wie die Intention hinter dem seltsamen Artwork, doch je länger man sich mit dem sperrigen Post-Rock-Verschnitt beschäftigt, je mehr man sich von den dreckigen Gitarren anstecken lässt und je intensiver man vom kompletten Eigensinn der Eidgenossen angefixt wird, desto deutlicher offenbart sich schließlich die Coolness hinter "Neglect", auch weil die Band so viele Nebenschauplätze anreißt.



Da hört man gerne mal einen MONSTER MAGNET-Groove auf Stoner-Tuchfühlung, während an anderer Stelle halbwegs psychedelische Klangkaskaden mit sphärischen Indie-Sounds konkurrieren. Es sind lediglich fünf Stücke, die USELESSS hier zusammengetragen hat, doch sie sind von einer solchen Vielfalt, dass man am Ende gerne glauben mag, die Band habe ein vollständiges Album gefüllt. Es gibt viele Eindrücke, es gibt prägende Saitenklänge, und es gibt vor allem eine richtig coole Performance, mit der sich die Band dann doch den NIRVANA-Vergleich abholt - und wer hat den schon ernsthaft in seiner Vita? "Neglect" ist ein heißes Eisen, USELESS eine spannende Band und jeder einzelne Song ein dringender Anspieltipp, weil es keine echten Schwankungen gibt. Well done!