Neuauflage mit starkem Bonustrack

Nach dem Release von "Sempiternal" richteten sich die Blicke endgültig Richtung Chile, wo UTTERTOMB nach zwei beachtlichen Werken und einer EP endlich auch von der internationalen Extrem-Metal-Gemeinde wahrgenommen und als möglicher Global Player eingestuft wurde. Da man auf die Schnelle keine komplette Scheibe komponieren konnte, den Schwung aber durchaus mitnehmen wollte, haben die Südamerikaner sich nun noch einmal an das Material ihrer ersten Veröffentlichung herangewagt und die markanten Nummern von "Necrocentrism" mit einem weiteren Track ergänzt. Doch es ist nicht nur das abwechslungsreich ballernde 'The Necrocentrist', das bei dieser Neuauflage die volle Aufmerksamkeit verdient. Auch doomiger Stoff wie 'Necrological Fascination' oder Fast-Forward-Attacken wie 'Choking Casket' und 'Swallowing Graves', die mit herrlich räudiger Old-School-Attitüde vorgetragen, schenkt man mit Freuden Gehör, weil die grenzenlose Raserei auch fünf Jahre später kein bisschen von ihrem Charme eingebüßt hat.



Letztendlich ist die nun von Pulverised Records neu aufgelegte Scheibe ein Gewinn für beide Seiten: Die Fans müssen nicht mehr in den Tiefen des Netzes schauen, wo sie das Original zu horrenden Preisen auftreiben können. Und die Band kann die Gelegenheit nutzen, ihre Ursprünge mit aktuellem Stoff zu kombinieren und noch einmal zu untermauern, dass sie unter den zahlreichen starken chilenischen Underground-Acts zu den führenden Kräften gehört. Ebenso wie bei "Sempiternal" ist hier ein absoluter Kaufzwang angezeigt!



Anspieltipps: Ascension Ritual, The Necrocentrist