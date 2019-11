Angst, Potter?

UZZIEL konnte sich bereits im Oktober 2014 einen Namen machen, als das Debüt der Österreicher im Thrash-Metal-Underground wuchtig einschlug. Danach wurde es lange still um die Herren um Frontmann und Namensgeber Mex Uzziel. Bis jetzt, denn mit "This Fear" steht ihr Zweitwerk in den Startlöchern, das zumindest dem mehr als ordentlichen "Torn Apart" in nichts nachsteht.

Nach wie vor bildet schwarz- und todesmetallisch angehauchter Thrash die Grundlage der vier Ösis, sie garnieren diese jedoch teils mit Elementen aus dem klassischen Heavy Metal als auch mit absolut unerwarteten Stilbrüchen, die ihr derbes Unterfangen ungemein auflockern, kurzweilig erscheinen lassen und dadurch das Hörvergnügen des neuen Rundlings oben halten. Hier seien vor allem 'Acid Rain', das Titelstück und 'Dead End Evolution' als Beispiele genannt, halten sie nicht nur packende Elemente parat, sondern sorgen gemeinsam mit den restlichen Songs für eine düstere, fast schon apokalyptische Grundstimmung, die alles niedermäht, was sich ihr in den Weg stellt. Ab und an sorgen auch Klargesang und knackige Melodien für einen Hauch Menschlichkeit, doch im Grunde haut uns UZZIEL auf "This Fear" die pure Zerstörungsgewalt in all ihren Facetten um die Ohren.

Somit ist das Zweitwerk definitiv der Schritt in die richtige Richtung – nämlich raus aus dem Underground und hinein in den Status eines gewaltigen Geheimtipps unserer südlichen Nachbarn. Zwar braucht "This Fear" den einen oder anderen Durchgang mehr, um vollends zu punkten, doch dafür ist die Langzeitwirkung nicht von der Hand zu weisen. Und gemeinsam mit einer geilen Atmosphäre kann ich jedem Thrasher mit dem Hang zum Extravaganten diese Platte ans Herz legen.