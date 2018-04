Wieder einmal eine Menge Potential verschenkt!

Wollte man Namedropping betreiben, und das ist bei V ganz offensichtlich der Fall, würde man die einstige Zugehörigkeit von Daniel Liljekvist bei KATATONIA auf alle Fälle erwähnen müssen - auch wenn das Material seiner neuen Kapelle rein gar nichts mit dem düsteren Stoff seiner Ex-Band gemeinsam hat. Vielmehr gibt es auf "Pathogenisis" sphärischen Doom Metal mit deutlichen Sludge-Tendenzen zu hören, was an sich definitiv kein revolutionärer Akt mehr ist. Denn immerhin ist die Szene derzeit so stark bevölkert wie nie zuvor und kann sich vor neuen Bands und Alben kaum mehr retten.



Also sollte man sich bereits bei der Konzeption eines solchen Werkes Gedanken machen, was den eigenen Sound so speziell macht und wie man sich am besten vom Genre-Konsens lösen kann. V führt hierzu einige Backing-Keys an, gibt sich phasenweise etwas introvertierter und legt größeren Wert auf eine stärker ausgeprägte Dynamik, kreiert aber dann doch nicht die erhofften Spannungsbögen, die das Material langfristig interessant machen. Gerade in der zweiten Hälfte verirren sich die Kompositionen in ihren langatmigen, trägen Arrangements und wirken auch in ihrer minimalistischen Weiterentwicklung eher stoisch und zäh. Songs wie 'Perfect Predator Pattern' und 'Suspended Animation' orientieren sich dabei stellenweise an Acts wie TYPE 0 NEGATIVE, erreichen aber bei weitem nicht deren Tiefe, wohingegen der dreckige Aufriss in den ersten beiden Songs genau jenen gemeinsamen Nenner trifft, auf den heute fast alle Sludge-Combos kommen.



Am Ende ist "Pathogenisis" weder Fisch noch Fleisch, hat keine klare Linie, aber eben auch nicht das Songmaterial, das die starken Kontraste qualitativ kompensieren könnte. Diese Scheibe trifft dden Durchschnitt und schöpft nicht einmal ansatzweise all jenes Potential aus, das man bei V zwischen den Zeilen erkennen kann. Schade!



Anspieltipp: At The End Of Your Time