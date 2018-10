Schwitzen bis zum Umfallen.

Was hat sich bei den V8 WANKERS seit dem letzten Release geändert? Eigentlich gar nichts, sieht man mal darüber hinweg, dass die hessischen Rotzrocker immerhin drei Jahre benötigt haben, um ein weiteres Eisen ins Feuer zu schmeißen. Aber auch hier muss sich die Band nicht rechtfertigen, schließlich hat man sich in dieser Zeit nicht nur auf den Bühnen, sondern auch in den einschlägigen Nebenprojekten ausgetobt, ohne dabei Energie an falscher Stelle zu lassen. "Full Pull Baby" demonstriert jedenfalls wieder sehr eindrucksvoll, dass die Herrschaften noch längst nicht ihr Pulver verschossen haben. Im Gegenteil: Irgendwie bekommt man den Eindruck, die WANKERS würden von Mal zu Mal noch mehr Leidenschaft in ihre Alben investieren - und das bekommt man heuer gleich elfmal zu spüren.

Die Mixtur ist allerdings ziemlich vorhersehbar: ROSE TATTOO, partiell AC/DC und MOTÖRHEAD bleiben die wichtigsten Einflüsse, die gesamte skandinavische Schweinerock-Szene haben die V8 WANKERS auch noch einmal genauer studiert, und wenn ein Name wie AIRBOURNE fällt, müssen sich Lutz Vegas und Co. auch nicht mehr verstecken. Dass die Australier einen potenziellen Battle nämlich für sich entscheiden, ist noch gar nicht mal so sicher.

Und warum? Nun, weil die WANKERS Stücke wie 'Simply Irresistable', 'Just Another Slut' und 'Distressed Hero' am Start haben, bei denen die Action in der Tat sofort schweißtreibend ist und die Dynamik schon vom Studio aus jede Bühne zum Einsturz bringt. Hinzu kommen Fast-Forward-Geschichten wie 'Full Pull', 'Black Belt' und 'The Hoe', in denen die Band so viel Energie absorbiert, dass die lokalen Kraftwerke gut beraten sind, entsprechende Sicherungen im Auge zu behalten. "Full Pull Baby" ist das musikalische Muscle Car, das die Jungs schon immer bedienen wollten, und der nächste dreckige Derwisch in der lückenlos starken Diskografie der Offenbacher Kultcombo. Wer Rock & Roll puristisch und verrucht mag, hat mal wieder keine Chance, dieser Platte auszuweichen, darf sich umgekehrt jedoch auch über die absolute WANKERS-Volbedienung freuen!

Ansspieltipps: Simply Irresistable, Blood & Thunder, The Last Rock 'n' Rolla