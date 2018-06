Solider Einstand, nicht mehr und nicht weniger!

"V.E.R.S.U.S ist neu, V.E.R.S.U.S ist geradeaus, V.E.R.S.U.S ist gnadenlose Power.", so steht es im Promotext zum Debütalbum des Frankfurter Quartetts. Das zeugt schon einmal von großem Selbstvertrauen in puncto Selbstdarstellung. Wenn man die Scheibe dann zusätzlich "Nur vom Feinsten" betitelt, dann sollte inhaltlich schon auch etwas geboten werden, das diesen Ankündigungen zumindest ansatzweise entspricht. Nach eingehender Begutachtung durch mehrmaliges Hören bei zur Mucke passender Lautstärke, lässt sich durchaus sagen, dass die vier Jungs ihr Handwerk verstehen und ein Erstlingswerk eingespielt haben, das durchaus Spaß macht. Das ist solide dargebotener Deutschrock, der durch das Einfließen von Punk- und Metalelementen so etwas wie eine eigene Note erhält. Textlich gibt man sich mal mehr und mal weniger gesellschaftskritisch, immer mit einem gewissen Augenzwinkern.



Aber das ist halt auch alles nichts Neues und wurde und wird von anderen Kapellen schon x-mal in ähnlicher Form präsentiert. Auf der anderen Seite ist das aber auch scheißegal, wenn es mit soviel Leidenschaft wie von V.E.R.S.U.S vorgetragen wird. Die Melodien gehen ins Ohr und die Texte kann man größtenteils ziemlich schnell mitsingen bzw. -grölen, was will man mehr!



Anspieltipps: Kann, will, werde – Stürmische Gezeiten – Es ist unsere Zeit