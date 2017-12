Black Metal mit schwachen Death-Metal-Vocals

Als Black/Death Metal beschreibt die Promo-Agentur "Divine Cessation" von VALDUR. Instrumental gesehen bietet VALDUR jedoch reinen Black Metal, der nicht selten an die Schweden MARDUK erinnert.

Und wo nimmt die Promo-Agentur den Death Metal her? Nun ja, der Death ist lediglich in Form der extrem tiefen Growls auffindbar. In den Vocals liegt aber auch das allergrößte Problem von "Divine Cessation": Die Growls sind so tief, dass man sie stellenweise gar nicht aus der Musik heraushört; zudem fallen sie leider auch noch extrem monoton aus und wirken sehr passiv. Und diese Passivität nimmt dem gesamten Album alle Kraft, die VALDUR musikalisch durchaus in der Lage ist zu generieren.

Auf "Divine Cessation" passen Musik und Vocals einfach nicht zusammen. Die Songs verlangen nach einer fiesen Stimme, welche die durchaus vorhandene Aggressivität der Instrumente unterstützt und verstärkt. So ist VALDUR mit "Divine Cessation" langweilig und wird sich nicht aus der Bedeutungslosigkeit verabschieden können.