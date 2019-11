Radikal, extrem, brutal: Ein kompromissloses Highlight

Technisch furios, musikalisch anspruchsvoll und dazu verdammt aggressiv: Die Lovecraft-Anhänger von VALE OF PNATH haben auf ihrem neuen Silberling einen Cocktail gemixt, der Freunden der ganz extremen Kost sofort wie Butter runtergehen dürfte, und das nicht nur wegen seiner durch und durch aggressiven Ausstrahlung. "Accursed" bewegt sich im Spannungsfeld von finsteren Black-Metal-Einschüben und radikalem Death Metal und hinterlässt schon nach dem ersten Durchgang so viele Trümmer, dass man eine ganze Weile damit beschäftigt sein dürfte, diesen Adrenalinschub zu verarbeiten.

Nach einem vielversprechenden Intro geht es direkt los mit der kompromisslosen Show; thrashige Gitarren zeichnen den Sound, verdammt viele und dazu originelle Breaks heben den Anspruch, bremsen die Songs aber in keinster Weise aus, und wenn dann auch noch die klirrenden sphärischen Phasen aktiviert werden, ist der Triumphzug auf dem Papier schon einmal besiegelt. Doch auch in der Praxis lässt VALE OF PNATH nichts anbrennen. Die zahlreichen Tempovorstöße sind wohl durchdacht, die kurzen Midtempo-Bremsen zünden im Hintergrund schon das nächste Feuerwerk, und die handwerkliche Komponente ist derweil so dominant, dass man ein weiteres Mal den Hut ziehen muss: Hier sind echte profis am Werk, die nicht nur ihren Job verstehen, sondern auch noch eine Menge Feeling für die aggressive Mischung mitbringen.

Nach gerade einmal 27 Minuten ist dann auch schon Schluss, jedoch ist jede Atempause in der Folge auch erwünscht. "Accursed" ist eine Herausforderung mit sehr straightem Unterton, ein kurzes Rauschgefühl für die extremen Seelen und zuletzte eine echte Offenbarung in Sachen offensiver, brutaler Musik. Alles andere als eine uneingeschränkte Empfehlung wäre daher auch unangebracht - und ist hiermit ausgesprochen!

Anspieltipps: The Darkest Gate, Accursed