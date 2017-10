Pures Inferno in kontrollierten Kapiteln

Die beiden Musiker von VALLE CRUCIS müssen definitiv niemandem mehr in einer separaten Unterredung schildern, wie ernst sie es meinen. Die erste EP der jungen Combo aus South Carolina ist ein extrem infernalisches Geschoss, das mit einer Radikalität aufwartet, die selbst für die gemeinsten Charaktere im Black-Metal-Underground beispielhaft wäre.



Dass das Duo sich in der Materie auskennt, verwundert mit Blick auf die Vita der Musiker jedoch kaum. Beide haben in den letzten Jahren in unzähligen Bands und Projekten mitgewirkt und sich die Sporen verdient, bevor man schließlich im vergangenen Jahr erstmalig zusammenfand und beschloss, gemeinsame Sache zu machen. Und dieses Aufeinandertreffen darf man im Nachhinein als absolut glücklichen Wink des Schicksals interpretieren, denn wenn es um flotten, puristischen, aggressiven und manchmal gar monumentalen Black Metal geht, ist VALLE CRUCIS nicht nur mit allen Wassern gewaschen, sondern einfach nur ziemlich genial unterwegs - und dazu auch noch enorm abwechslungsreich.



Gelegentlich erinnert die erste, gleichnamige EP aus einige Goldstücke aus dem MARDUK'schen Fundus, wenngleich die schwedische Legende in ihrer Kompromisslosigkeit gerade in den Anfangstagen oftmals vergaß, dass zu intensivem Black Metal mehr gehört als nur der Geschwindigkeitsrausch. Diesen Punkt hat VALLE CRUCIS in allen sieben neuen Stücken berücksichtigt und sich längst nicht nur darauf versteift, in einer wütenden Offensive alles und jeden zu verteufeln, der sich der Band in den Weg stellt. Die Kompositionen sind trotz ihrer bestialischen Ausstrahlung in sich ausgewogen, mäandern fokussiert durch die gesamte Welt des spartanischen Black Metals und nutzen all seine frostige Heimtücke, um selbst in den epischen Momenten mit radikalen Kontern den Standpunkt zu vertreten.



Für meinen Geschmack bringt VALLE CRUCIS einfach alles mit, was eine talentierte, mianthropische Combo in dieser Szene benötigt. "Valle Crucis" verdient unbedingt einen Lauschangriff und idealerweise auch die anschließende Investition!



Anspieltipps: Burning Nozama, Winter's Whore, Bloodletting The Prodigy Of God