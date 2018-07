Hymnen, Hymnen, Hymnen!

Der Faktor Abwechslung ist mal wieder einer dieser Stolpersteine, über den schon viele Bands im extremen Sektor gestürzt sind und der auch vor dem neuen VALLENDUSK-Album nicht Halt machen möchte. Denn grob betrachtet würde "Fortress Of Primal Grace" etwas mehr Variation sicherlich gut zu Gesicht stehen. Doch ähnlich wie bei den Labelkollegen von AGANTYR muss man den kritischen Ansatz bei der Bewertung des Materials noch einmal relativieren. Denn die vierte Scheibe der geschätzten Black-Metal-Combo liefert so viele grandiose Hymnen, dass man sich gar nicht erst damit beschäftigen möchte, was denn wäre, würde das Songwriting noch etwas mehr Vielfalt hergeben.



Trotzdem kann man den Umstand, dass sich hier einiges stark angleicht, auf lange Sicht nicht verdrängen, so groß der Wunsch auch sein mag. Heroische Gesänge, wie man sie in 'Coronation' und 'Eons' erlebt, mögen zwar immer wieder als Kompensatoren dazwischen funken, und der melodische Unterbau epischer Meisterwerke wie 'The Presences' und 'Higher Ground' mag gerade in den ersten Durchgängen überwältigend sein - aber irgendwann gelangt man doch an den Punkt, an dem VALLENDUSK Schwierigkeiten bekommt, entscheidende kreative Impulse zu setzen.



Freunde von Pagan/Viking-Monumentalgeschichten werden sich daran aber nicht stören, und sie sollen es auch nicht, denn unterm Strich bieetet "Fortress Of Primal Grace" trotzdem sieben euphorisierende Hymnen mit erstklassigen Gitarren, starken Harmonien und dem nötigen Biss, der die Glaubwürdigkeit in Sachen Black Metal problemlos aufrechterhält. Das Medienecho übertreibt folglich auch nicht, wenn es diesen Longplayer als den bislang besten in der Historie dieser tollen Band beschreibt. Ich stimme sofort zu!



Anspieltipps: Eons, The Shield