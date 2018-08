Neue Platte, neuer Leadsänger - aber voll und ganz gewohnte VAN CANTO-power.

Auch auf "Album Nummer 7" bleibt die Band ihrem Stil treu, für die Fans also insofern alles im grünen Bereich. Was ein wenig schmerzt, ist der Abgang von Leadsänger "Sly" Dennis Schunke, dessen Stimme ich halt immer noch im Ohr habe. Sein Leadgesang wird von Hagen Hirschmann übernommen und auch ein alter Bekannter ist wieder mit im Boot: "Ike" Ingo Sterzinger.



Besetzungswechsel hin oder her: "Trust In Rust" rockt und "rakka-takkat" ordentlich, da gibt es nichts zu meckern. Toll auch die vielen Leadvocals von Inga, irgendwie finde ich, dass ihre Stimme noch ausdrucksvoller geworden ist.



Auf der Platte gibt es neun eigene Songs und zwei Coverversionen. Da wäre einmal das fantastische 'Ride The Sky' – eine Hommage an Helloween, bei der auch Kai Hansen mit dabei ist. Und zum anderen der AC/DC-Klassiker 'Hells Bells'. Ich muss zugeben, dass der wirklich gut gelungen ist, auch wenn ich gerade mit AC/DC so gar nichts am Hut habe. Nach dem fetzigen 'Hells Bells' endet die Platte mit der wunderschönen Ballade 'Heading Home', das bestimmt auch wunderbar als Konzertabschluss taugen würde.



Fazit: Nicht nur beim Titelsong 'Trust In Rust' zieht VAN CANTO wieder alle Register ihres Könnens, auch bei allen anderen Songs sprühen sie nur so vor Sangesfreude. Und auch wenn ich Sly auf der Bühne vermissen werde, so denke ich, dass Veränderungen zum Musikgeschäft dazugehören. Jetzt wächst bei mir natürlich die Spannung, wie sich die Dame und die Herren live schlagen. Aber eigentlich habe ich keine Zweifel, dass sie das - wie bisher immer - mit Bravour tun werden und ich freue mich darauf, die neuen Lieder live zu hören. Also: Rakkatakka!!