Anneke beschenkt sich und ihre Fans.

ANNEKE VAN GIERSBERGEN dürfte eine der wichtigsten Sängerinnen im Rock und Metal der letzten 25 Jahre sein. Natürlich werden mit ihr wohl auf ewig in erster Linie immer Klassiker mit THE GATHERING wie "Nighttime Birds" oder "Mandylion" verbunden werden, aber auch seit ihrem Ausstieg dort vor mittlerweile mehr als zehn Jahren, hat sie immer Qualität abgeliefert. Egal, ob in Kollaborationen mit Devin Townsend, Arjen Lucassen oder Danny Cavanagh, unter ihrem eigenen Namen oder mit Bands wie AGUA DE ANNIQUE und VUUR.



Ihr Bühnenjubiläum hat die sympathische Niederländerin dann auch mit einem ganz besonderen Konzert gefeiert. Unterstützt vom Residentie Orkest The Hague spielt sie einen Gig, der ihre gesamte Karriere umfasst. Songs von THE GATHERING, THE GENTLE STORM, VUUR und ihren Soloalben finden sich hier ebenso wie Nummern, die auf diversen Zusammenarbeiten basieren.



Beim ersten Blick auf die Setlist ist man über die Auswahl dann sogar ein wenig überrascht, da Standards wie 'Saturnine', 'Strange Machines' oder 'Nighttime Birds' fehlen, aber sobald man "Symphonized" anwirft, wird schnell deutlich, dass Anneke Songs ausgewählt hat, die sich perfekt mit Orchester umsetzen lassen. Das ist auch zwingend notwendig, denn im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern lässt Anneke das Orchester nicht gegen eine Band antreten. Nein, nur sie und das Orchester teilen sich die Bühne. E-Gitarre, Bass und Schlagzeug sucht man vergebens.



Und das Ergebnis ist eine (leider nur) einstündige Gänsehaut. Geradlinige Rocksongs wie 'Feel Alive' oder 'You Will Never Change' funktionieren hier genauso gut wie die völlig grandiose Version des THE GATHERING-Monuments 'Travel' oder die beiden superben Versionen der VUUR-Songs 'Your Glorious Light Will Shine - Helsinki' und 'Freedom - Rio'. Und wenn Anneke dann mit 'When I Am Laid In Earth' eine Arie von Henry Purcell anstimmt, bleibt sowieso kein Auge mehr trocken. Unfassbar, was diese Frau für eine Stimme hat. Sie streift dabei ihre Zusammenarbeit mit ARSTIDIR, wo sie diesen Song auf dem gemeinsamen Album "Verloren Verleden" einmal aufgenommen hatte. Auch 'Two Souls' ist ein Werk einer solchen Zusammenarbeit, denn sie hat der niederländischen Band LORRAINVILLE dafür einst ihre Stimme geliehen. Und mit 'Zo Lief' gibt es noch ein holländisches Schlaflied zu hören, das Anneke ganz sicher ihrem Sohn vorgesungen hat.



Ganz klar, Fans von ANNEKE VAN GIERSBERGEN müssen hier ganz zwingend zugreifen. Lediglich die nur einstündige Spielzeit ist ein kleiner Makel. Allerdings war das Konzert wohl auch nur unwesentlich länger, denn laut Setlist.fm fehlen gerade einmal zwei Nummern, wovon eine gar ohne Gesang auskam und das Orchester in den Mittelpunkt stellte. Und wem "Symphonized" zu kurz ist, der kann es einfach so machen wie ich: noch einmal "Play" drücken.