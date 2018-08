Mundart rockt!

Fränkische Mundart? Na, sind die Herren von J.B.O. womöglich noch einmal in einem weiteren Projekt unterwegs? Nun, dem ist nach näherer Prüfung nicht so, allerdings sind die Jungs von VAN SCHELLN mindestens genauso talentiert wie die beliebten Verteidiger des Blödsinns, nur dass sie ihren Fokus nicht ausschließlich auf Klamauk, sondern vor allem auf traditionell ausgerichteten Hardrock richten und ihn in einem sehr lebendigen Crossover mit zeitgemäßen Grooves und der eigenwilligen Romantik des fränkischen Dialekts ausstatten.

Dass man in den neun Songs über Bratwürste diskutiert, das Gegenüber mundtot machen möchte und zuletzt auch dem Bandnamen getreu ein paar Schellen austeilen mag, ist jedoch erst einmal nebensächlich. Es sind in erster Linie die musikalischen Qualitäten, mit denen VAN SCHELLN auf Anhieb überzeugt. Ein bunt gemischtes Potpourri aus alternativen Sounds, klassischem Rock & Roll und einigen A-Capella-Fragmenten ziert den neuen Silberling, verpasst ihm eine sehr positive, mitunter schillernde Ausstrahlung und wird am Ende auch nicht vom penetranten Versuch, auf Teufel komm raus witzig zu sein, gefressen.

Diese Franken rocken - und das ist das entscheidende Fazit einer Platte, die man in der ersten Draufsicht vielleicht schon vorab abgestraft hat, mit ihrem lebendigen Mix jedoch sofort überzeugt und alle Vorurteile ruckzuck in den Keller schickt!