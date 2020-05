Welch glorreiches Comeback!

Die bloße Ankündigung eines neuen Albums aus dem Hause VANDENBERG löste bei mir bereits wohlwollende Schauer aus, zählt doch das selbstbetitelte Debütalbum des Holländers noch immer zu meinen All-Time-Favorite-Hard-Rock-Alben aller Zeiten. Doch dem nicht genug, hinzu gesellte sich die frohe Kunde, dass es dem blonden Gitarristen gelang, sich die gesanglichen Dienste eines Ronnie Romero (RITCHIE BLACKMORES RAINBOW, Ex-CORELEONI, Ex-LORDS OF BLACK) zu sichern. Eigentlich kann bei diesen optimalen Voraussetzungen doch rein gar nichts schief gehen. Oder doch? Die Antwort lautet eindeutig: NEIN!

Äußerst dynamisch, etwas an DEEP PURPLES 'Burn' erinnernd und gerade heraus rockend eröffnet 'Shadows Of The Night' ein Album voll gespickt mit jeder Menge Hits und Ohrwürmern. 'Freight Train' erinnert mit seinem unwiderstehlichen Groove an die Anfangstage GOTTHARDS und macht dabei direkt unglaublich Laune. 'Hell Or High Water' darf dann als eines vieler weiterer Highlights auf "2020" gewertet werden. Dank Romeros großartiger Gesangskünste weckt gerade dieser Titel selige Erinnerungen an RAINBOWS Album "Rising". Das folgende 'Let It Rain' besticht durch seine ganz speziell erschaffene Atmosphäre, die schwer mit Worten zu beschreiben ist. Auch das folgende 'Ride Like The Wind' lässt keine Spur von etwaiger Altersmilde aufkommen und rockt wie Hölle.

Immer wieder glänzt ADRIAN VANDENBERG mit unglaublich treffsicheren Riffs, die seine Hörer einerseits glückselig in Nostalgie schwelgen lassen, andererseits frisch, knackig und zeitgemäß aus den Boxen knallen. Was der Gitarrenmeister auf diesem Album auffährt, ist schon ganz großes Kino. 'Shout' ist, wie der Titel vielleicht schon erahnen lässt, ein Stampfer mit Live-Qualitäten. Dass der Holländer in seiner langen Karriere auch kurzzeitigen Halt bei David Coverdales WHITESNAKE eingelegt hat, dürfte den meisten Lesern vermutlich hinlänglich bekannt sein. Mit dem leicht bluesigen 'Shitstorm' und dem anschließenden flotten 'Light Up The Sky' erinnert er dabei an jene großartige Band.

Es ist wahrlich unglaublich, wie wandelbar auch Herr Romeros Gesang doch ist. Tönt er gerade bei 'Light Up The Sky' wie ein junger, unverbrauchter Coverdale in Höchstform. 'Burning Heart' dürfte Insidern bereits vom Debütalbum aus dem Jahre 1982 her bekannt sein. Aber da "2020" mit Sicherheit schon alleine durch Ronnie Romeros Mitwirken viele neue Hörer rekrutiert, die noch nie etwas von VANDENBERG gehört haben, macht diese Neueinspielung mehr als Sinn. Zeigt er doch sehr eindrucksvoll, wie unbeschadet Herr VANDENBERGS Kompositionen den Test der Zeit bestanden haben. 'Skyfall' wurde die Ehre zuteil, dieses grandiose Hard-Rock-Album ohne jegliche Schwachpunkte würdig zu beenden.

Die Kombination VANDENBERG und Romero funktioniert also einfach nur perfekt und macht definitiv Lust auf mehr. An "2020" werden sich künftige Genre-Veröffentlichungen wie beispielsweise DEEP PURPLE oder LORDS OF BLACK messen lassen müssen. Definitiv ein Jahreshighlight 2020.