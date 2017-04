Beyond The Human Mind

Schöner Brasilien-Metal!

Schon das Artwork von Felipe Machado Franco verrät, in welche Schublade wir die BrasilianerInnen von VANDROYA stecken können. Besagter Kolumbianer nämlich hat schon Cover für so gut wie jede melodische Metalband entworfen. So ist es natürlich keineswegs verwunderlich, dass sich auch die Band um Frontfrau Daísa Munhoz um einen Platz im engen Feld des progressiven Power Metals bemüht. Ich hingegen würde die seit 2001 aktive Truppe aus São Paulo eher im Symphonic Metal sehen.

Denn viel deutlicher als die Gitarren treten beim zweiten Album VANDROYAs die orchestralen Arrangements hervor. Glücklicherweise aber bewirbt sich die Frontfrau mit "Beyond The Human Mind" nicht für die nächste Dorf-Operette, sondern singt kraftvoll rockig. Ein großer Pluspunkt gegenüber den Trällereien konkurrierender Bands.

Mit Power Metal haben wir es also keineswegs zu tun. Wie steht es um die angekündigte Progressivität? Nunja, wirklich hervorstechend eigenständig sind weder die Kompositionen, noch die Arrangements. Im Grunde bewegen wir uns einfach im Symphonic Metal gehobenen Niveaus. Das ist aber beileibe nicht verkehrtes! Ein Song wie 'You'll Know My Name' wird immer in der Lage sein, mich vollkommen zu begeistern. Schnell, melodisch, mit hymnischem Refrain, dazu instrumental und vokal erstklassig umgesetzt - alles richtig gemacht!

Leider sind nicht alle Stücke auf "Beyond The Human Mind" auf diesem Level. Die Ballade 'Last Breath' beispielsweise geht mit dem gehobenen Schlager-Appeal schon beim ersten Durchlauf auf den Wecker. Die andere Ballade 'If I Forgive Myself' ist da viel überzeugender, weil nicht so dick aufgetragen. Zum Schluss wartet VANDROYA mit dem Titeltrack noch mit einem zehnminütigen Longtrack auf, der vor allem nochmal das Gitarrenduo Lambert/Pagotto von der besten Seite zeigt, wenngleich das Stück nicht wirklich lang hängen bleiben will.

VANDROYA ist mit 'Beyond The Human Mind' also auf dem besten Weg in die erste Genre-Liga. Ein wenig Feinschliff in Produktion und Arrangement ist noch nötig, aber die Grundzutaten sind definitiv vorhanden!

Anspieltipps: You'll Know My Name, The Path To The Endless Fall