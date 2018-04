Out Through The Indoor (Re-Release)

50 Jahre zuvor...

Wir schreiben das Jahr 1969: Flower-Power liegt in der Luft, die amerikanischen Psychedelic-Rocker von VANILLA FUDGE haben gerade ihr neues Album "Near The Beginning" herausgebracht und suchen für ihre US-Tour noch einen entsprechenden Support-Act. Den fanden Stein, Martell und Co. auch in einer gewissen britischen Band namens LED ZEPPELIN. Eine große Ehre für Bonham & Co., war er doch auch ein großer Bewunderer vom VANILLA FUDGE-Drummer Carmine Appice. Was diese Tour den Jungs von LED ZEPPELIN einbrachte, steht in allen Geschichtsbüchern des Rock'n'Roll.

Fast 40 Jahre später: Der Name LED ZEPPELIN ist immer noch in aller Munde und wir wissen, dass die einstige Giganten-Tour definitiv zum Status der Briten beigetragen hat. Und was passierte mit VANILLA FUDGE? Nicht viel, denn bis auf kleinere Reunions gelang den Amis nicht mehr viel. Und trotzdem rauften sich die Originalmitglieder noch einmal zusammen und hievten "Out Through The In Door" aus dem Boden, ein Album, das ausschließlich aus Cover-Versionen von Songs LED ZEPPELINs bestand.

Wiederum 11 Jahre später: Das Re-Release von "Out Through The In Door" hat nichts von seinem Charme und Esprit verloren. Die VANILLA FUDGE-Hommage an eine der großartigsten Bands unseres Planeten geht noch immer runter wie Öl, Songs wie das beginnende 'Immigrant Song', die Gassenhauer 'Moby Dick' oder 'Rock And Roll' sowie der 'Your Time Is Gonna Come'-Abschluss sind nicht nur schnöde Cover-Versionen, sondern eher mit ungemein viel Liebe und Hingabe erarbeitete Tribute und haben ihren ganz eigenen Reiz. VANILLA FUDGE ist mutig und hebt sich vom üblichen 'Whole Lotta Love'-und-'Stairway To Heaven'-Einheitsbrei ab. Hier spielen begnadete Musiker ihre Lieblingssongs von LED ZEP – es ist nach wie vor eine Freude ihnen zuzuhören. Im chicen Digipack ist "Out Through The In Door" nicht nur ein Pflichtkauf für 70s-Rock-Fans sondern für alle Musikliebhaber, die Wert auf geschichtsträchtige Qualität im heimischen CD-Regal legen.