Heroisch, kraftvoll, bezaubernd - eine Ode an Quorthons Vermächtnis!

Den BATHORY-Vergleich zu bemühen und ihn anhand von Fakten belegen zu können, ist eine relativ seltene Angelegenheit, die heutzutage zumindest im schwarzmetallischen Zusammenhang fast gänzlich auszuschließen ist. Hört man sich jedoch mal einen Track wie 'Remnants Of The Dark Testament' an, ist man unwiderruflich wieder in der heroischen Welt Quorthons' gefangen und möchte in Heldengesänge einsteigen, wie man sie mit diesem klassischen Metal-Bezug heute gar nicht mehr kennt. Seit 30 Jahren bemüht sich VARATHRON bereits, den Brückenschlag zwichen verrohtem Black Metal und traditionellem Heavy Metal souverän zu meistern, und selten waren die Griechen dabei so erfolgreich wie auf ihrem aktuellen Release.

Vielleicht liegt es auch daran, dass die Band vorab mal wieder die Line-up-Rassel geschüttelt und einige Positionen neu bzw. gar nicht mehr besetzt hat, dass der kreative Output diesmal sogar noch einen Zacken stärker ist als noch auf "Untrodden Corridors Of Hades". Und schon hier zeigte sich VARATHRON von der feinsten Seite! Doch die Optimierung des Klanggemischs vollführt auf "Patriarchs Of Evil" nun den abschließenden Reifeprozess, der sich in acht wunderbaren Hymnen niederschlägt, die immerzu zwischen den beiden Genres pendeln. Dies hat auch zur Folge, dass die wirklich rasanten Abfahrten heute nur noch gelegentlich vorzufinden sind, weil VARATHRON inzwischen erkannt hat, dass epische Sounds der Band besser zu Gesicht stehen und auch viel mehr Raum für kleine Experimente lassen. So nimmt man sich in 'Hellwitch (Witches Gathering)' das Recht heraus, mit einigen Horror-Klangflächen zu arbeiten und ein wenig verspielter zu agieren, wohingegen 'Ouroboros Dweller (The Dweller Of Barathrum)' gleich noch einmal den BATHORY-Motor anschmeißt und sich zu einem heroischen Epos der Extraklasse entwickelt - kurze Black-Metal-Offensiven inklusive!

Ja, das Jubiläum ist ein doppelter Grund zum feiern. Einerseits ist es der Anlass an sich, auf den man anstoßen sollte. Und zum anderen darf sich VARATHRON für den definitiven Karrierehöhepunkt auf die Schultern klopfen. "Patriarchs Of Evil" ist ein ununterbrochener Heldengesang mit Gänsehaut-Garantie!



Anspieltipps: Ouroboros (The Dweller Of Barathrum), Remnants Of The Dark Testament, Luciferian Mystical Awakening