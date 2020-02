Essential NWoBHM - The Best Of Neat Records

Ein Sampler, der richtig Bock macht, tief in den alten Schatzkisten zu wühlen.

Es gibt sicherlich schon viele Compilatioms aus dem Subgenre NWoHM. Wobei "Genre" eigentlich nicht so ganz korrekt ist, handelt es sich bei dem Terminus doch eher um eine zeitlich und geographisch eingegrenzte Spezifikation. Genau dies macht die Angelegenheit aber auch so spannend, denn dadurch ist die Bandbreite von VENOM bis SHIVA so unglaublich groß. Was macht jetzt ausgerechnet diesen Sampler anschaffenswert?

Schon die liebevolle Aufmachung regt zum genüsslichen Schwelgen an. So gibt es zu etlichen Bands zusätzliche Infos, manchmal sogar kurze Interviews, die von Sachverstand zeugen. Kein Wunder, ist federführend doch Neudi involviert. Der gute Mann ist ja nicht nur als Trommler bekannt, sondern auch als wandelndes NWoBHM-Lexikon. Entsprechend spannend und abwechslungsreich ist dann auch die Trackliste, die neben einigen Standards in recht exklusiven Versionen auch wunderbar obskure Bands zum Vorschein bringt. So sind mit SATANS EMPIRE und PHASSYLANE zwei Truppen am Start, die damals schon nicht über jeweils einen Samplerbeitrag hinaus gekommen sind. Gerade im Falle des okkulten Koenigreiches ist dies bedauerlich und auch erstaunlich, denn das erst vor wenigen Jahren über High Roller erschienene vollständige Album zeigt, dass der hier verwendete Song keine Ausnahme im qualitativ hochwertigen Programm darstellt.

Weitere eher obskure Highlights sind das rasante 'Black Ice' von ARAGON, das verspielte 'Messiah' von AXIS und 'Take It Or Leave It' von CRUCUFIXION. Aber auch die Songauswahl bei den etwas renommierteren Truppen ist bisweilen herrlich schräg. So finden wir von den epischen Pompgöttern SARACEN keine Nummer des heutigen Kultdebuts, sondern mit ' Face In The Crowd' eine wunderbar ruhige Überraschung des viel gescholtenen zweiten Albums. Klasse! Aber auch 'Inquisitor' von sympathischen Hektjk-Raben ist eine echte Granate, die gerne mal vergessen wird. Schon hier hört man, wie weit die Band ihrer Zeit voraus war. Als Freund der eher flinken, aber auch melodischen Titeln, stehe ich natürlich auf 'All Systems Go' von HELLANBACH, dessen wundervolles Debütalbum noch immer recht regelmäßig bei mir läuft. Aber auch der Single-Smasher 'Ridin' High' von PERSIAN RISK wird immer wieder gern genommen. Ich bin sehr gespannt, ob Sänger Carl Sentance trotz seiner Arbeit bei NAZARETH zukünftig noch Zeit für weitere Großtaten unter diesem Banner haben wird. Ich würde mich sehr freuen.

Auf die weiteren Titel im Einzelnen einzugehen, wäre jetzt ein bisschen viel. Ich kann nur verraten, dass es keinen Ausfall unter den 19 Nummern gibt, was eindeutig für die Qualitätsdichte dieser Zeitspanne spricht. Als besonderes Schmankerl liegt der ganzen Chose noch ein schicker "Neat Records"-Patch bei, der sich sicherlich auf einer Kutte gut machen wird. Value für money!