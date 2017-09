Es tut sich was im Thrash-Untergrund (und anderswo).

Der dritte Label-Sampler von Malevolence Records bietet einen gelungenen Überblick über die Arbeit der kleinen, auf Thrash Metal spezialisierten Firma aus Kalifornien. So finden wir auf dieser Zusammenstellung neben einigen hauseigenen Truppen, auch Kapellen, die bislang lediglich auf selbst veröffentlichte Releases zurückblicken können. Das Highlight ist hierbei natürlich das belgische Abrisskommando SANITY'S RAGE, welches mit 'Product Of Calamity' und 'The Wheels Keep Grinding' eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass auch aus Europa spritziger Hornissen-Thrash kommen kann. Wer also den einzigen Longplayer "You Are What You Swallow" , von welchem die beiden Nummern stammen, noch nicht im Regal stehen hat, wird hier noch einmal eindrucksvoll daran erinnert, dies schleunigst zu ändern. Von ähnlich durchschlagender Qualität ist der Song ihrer Landsmänner LEAVE SCARS. Nicht umsonst nach einem Dark-Angel-Album benannt, brettern die Herrschaften angenehm ruppig durch die Botanik. Das wieselflinke Riffing sorgt schnell für euphorische Reaktionen meinerseits. Etwas weniger filigran prügeln die bulgarischen Thrasher TERRORVORE 'Abominable Rancor' aus den Boxen. Dieser, bisher nur digital erhältliche Hassbatzen kann durch orgastische Lautgabe des Sängers begeistern. 'Mass Domination', der ebenfalls belgischen Formation ETERNAL BREATH, überzeugt dann mit griffigem Riffing und einem schön brutal klingendem Sänger. Die gekonnt gesetzten Hooks sorgen für hohe Eingängigkeit und lassen schnell alle Daumen nach oben zeigen. Auch diese Nummer ist bislang nicht physisch erhältlich. Nun schwenken wir nach Puerto Rico und lauschen den Klängen von ZAFAKON. Diese Nummer erfreut mit einem ruhigen Mittelteil, der für eine kurze Verschnaufpause sorgt. Auch hier bin ich sehr positiv angetan, denn 'Sirens' vom 2015er-Album "Release" tönt ganz ausgezeichnet.



Völlig aus der Reihe tanzt BLACK4, deren passendes Motto "Smoke A Bowl Rock'n'Roll" lautet. Stoner Rock aus der Kyuss-Ecke dröhnt aus meiner Anlage. Wie immer ist mir das zu trocken, aber der kraftvolle Gesang setzt positive Akzente. Wer also auf COC, CLUTCH und Konsorten steht, sollte sich BLACK4 merken. Mit GOLPE DEVASTATOR geht es zurück zum guten alten Thrash. Die Brasilianer holzen gnadenlos alles um, was sich in den Weg stellt. Der wütende Tiefgesang addiert dabei eine herrliche Note Aggression zum eh schon vernichtenden Klangbild hinzu. Die junge Truppe hat bisher ein Album namens "Instinto Assassino" am Start, von welchem auch der hier servierte Song 'Retorno Ao Reino Das Sombas" stammt. Mit NORMALICE aus New York hat sich dann auch noch eine sehr seltsame Geschichte auf diesen Sampler verirrt. Das Trio munkelt bei der eigenen Stilbeschreibung irgendwas von einer Mischung aus A PERFECT CIRCLE und ALICE IN CHAINS. Ich höre furztrocken produzierten Stoner/Grunge, der leider gar nicht haften bleiben will. Der Gesang ist grenzwertig und einen wirklichen Song habe ich leider auch vergeblich gesucht. Not my cup of coffee, sorry.



Ganz anders, die bereits hier vorgestellten Gesellen von KAOS, die sich mit ihrer Underground-Hymne 'United We Kill' hier verewigt haben. Moderner Thrash, der sogar einem Verfechter der alten Schule sehr gut gefällt. Das hat einfach Feuer im Gemächt. Wie bei SANITY'S RAGE gilt auch hier: Album kaufen!