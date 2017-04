AIMA / SUPREMATIVE - Blood Chalices From The Impure (7")

AIMA / SUPREMATIVE - Blood Chalices From The Impure (7")

Der nächste überzeugende Underground-Split von Black Harvest

Einen interessanten Split gibt Blood Harvest dieser Tage mit der Veröffentlichung von "Blood Chalices From The Impure" heraus. Interessant vor allem deswegen, weil sich eine der beiden Parteien offenbar damit zufriedengibt, das angebotene Pensum von jeweils zwei Songs damit verstreichen zu lassen, ein kurzes, unnötiges Intro auf die ohnehin schon knappe Spielzeit zu verschwenden. Doch bei den Griechen von AIMA scheint es in Ordnung zu sein, mit 'Pagan Necromancy' nur eine reguläre Nummer anzubieten - die dann wiederum aber auch sehr gut ist! Geboten wird angriffslustiges Material im Grenzbereich von Death und Black Metal, ziemlich rau und puristisch, aber dennoch aussagekräftig genug, um die Band weiterhin im Auge zu halten.

Noch einen ganzen Zacken dreckiger präsentiert sich auf der zweiten Hälfte des 7"-Drehers SUPREMATIVE. Die Männer von den Kanaren erinnern an manchen chilenischen Rumpel-Act, der in den letzten Monaten das Licht der Welt erblickt hat, können mit ihrem forschen Underground-Black-Metal jedoch sofort punkten, weil man sich trotz fehlender nordischer Orientierung als treffsichere Old-School-Combo präsentieren kann. Vor allem 'Omnipresent Morbid Excitement' offenbart sich als exzellente räudige Hymne, in deren Tonart man sich in Zukunft mehr wünscht.

Unterm Strich ist der Split-Release also absolut gelungen, wäre da nicht der Wermutstropfen des verschenkten Songs auf der A-Seite. Dies sollte eingeschworene Underground-Maniacs aber nicht davon abhalten, sich ein Bild von diesen beiden Truppen zu machen - und das möglichst eilig, denn die Platte ist auf schmale 300 Einheiten limitiert.