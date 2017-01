Feine Split, aber wenig Material.

Man muss sich schon ein bisschen wegträumen können, um die Schönheit der vier Stücke zu genießen, die ALCOA und CHOIR VANDALS auf ihrer just veröffentlichten Split verewigt haben. Die Songs sind teils melancholisch, teils laid back, teils aber auch die perfekte Begleitmusik für einen längeren Road Trip, zumal beide Bands ihren Indie-Sound auch gerne noch mit Folk- und Country-Elementen aufpeppeln.

Schade ist allerdings, dass besagter Kombi-Release gerade mal zwei Beiträge pro Act zulässt und man daher auch nur einen kurzen, knappen Einblick in das Treiben dieser beiden aufstrebenden amerikanischen Combos bekommt. Vor allem von ALCOA hätte ich gerne noch mehr gehört, weil die Truppe um DEFEATER-Frontmann Derek Archambault sich darauf versteht, Harmonien zu zelebrieren und in wunderschönen Hooklines auszukosten. Aber auch die beiden Nummern von CHOIR VANDALS sind definitiv der Rede wert und im Kosmos zwischen RADIOHEAD, PLACEBO und den LIBERTINES eine Anlaufstelle, die Freunde der genannten Bands demnächst gerne mal häufiger nutzen sollten.

Dass diese Split am Ende keine vollwertige Win-Win-Geschichte geworden ist, liegt also auch nur an der Spieldauer der EP bzw. an ihrem quantitativen Mangel. Musikalisch sind die vier Nummern jedoch nicht zu verachten und definitiv wert, bei entsprechender Gemütslage noch einmal häufiger auf den Platteteller gebracht zu werden!

Anspieltipps: At Home, The Center