Starkes Split-Duell - erneut!

BARSHASKETH ist das Brainchild des neuseeländischen Black-Metal-Fanatikers Krigeist, der mittlerweile in Schottland lebt und auch noch diverse andere Projekte kontrolliert. Im Laufe der letzten Monate hat er sich den letzten Longplayer der polnischen Extrem-Metal-Bande OUTRE beschafft und war offenbar ausreichend angetan, um eine Kollaboration vorzuschlagen. Nicht viel später war der Split-Release spruchreif - und wie so oft weckt er die Hoffnung, dass er nicht als Limited Edition irgendwo in den Sammlerregalen verstaubt. Denn das Material beider Bands ist dafür einfach zu stark!

BARSHASKETH eröfnet den unheiligen Reigen mit einer recht puristischen, flotten und zuletzt auch melodischen Nummer, der Krigeist eine klare skandinavische Prägung verpasst hat. 'Being' ist zweite Welle pur, und das in einem durchaus positiven Sinne. Der Song mag zwar nicht der orignellste seiner Art sein, aber er strotzt vor Kraft und Bösartigkeit und packt einen spätestens in den hymnischen Mittelparts.

Von OUTRE ist man indes eher Todesblei-lastige Kost gewohnt, doch im Vergleich zum morbiden Output auf "Ghost Chants" geht es in 'Time' wesentlich euphorischer zur Sache. Auch die Polen setzen auf Tempo und partielle Melodik und erinnern dabei so manches Mal an die rasanten Abfahrten von ENDSTILLE, jedoch mit dem Unterschied, dass die Vocals wesentlich tiefer sind. Ein starker Song, dem die Band gleich noch das ARMAGEDDA-Cover 'Only True Believers' zur Seite stellt, welches nicht minder überzeugt.

Insofern kann man das Urteil dem so vieler Split-Veröffentlichungen anpassen: BARSHASKETH und OUTRE bieten richtig guten Stoff, der auf jedem regulären Album ebenfalls ein Highlight gewesen wäre.