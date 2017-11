Anständiger Split!

Mit HAUNTER und BLACKVICE haben sich zwei noch recht junge, extreme Combos aus Texas zusammengetan, um mit gebündelter Manpower auf sich aufmerksam zu machen. Beide Bands haben bislang erst eine Full-Length nebst diversen Splits auf den Markt gebracht, und offenbar glauben sie auch beide, dass der Weg zum Erfolg lediglich über Teambuilding verläuft.



Bei BLACK VICE kann man sich nach den Eindrücken dieser EP zumindest vorstellen, dass die Band etwas besser Fuß fasen wird. Der Mix aus halbwegs melodischem Black Metal und einzelnen aggressiven Death-Metal-Nuancen mag zwar nicht allzu spektakulär sein, doch die Herren machen alles in allem einen ziemlich guten Job und haben mit 'Into The Abyssal Empty Void' auch einen echten Hochkaräter am Start. Die drei Nummern, die das Quintett aus Austin beisteuert, wecken zumindest ausreichend Interesse, sich auch mal intensiver mit den bisherigen Releases auseinanderzusetzen.



Bei HAUNTER liegt die Sache ähnlich, wenngleich die beiden neuen Stücke etwas mehr Geduld erfordern. Die Jungs aus San Antonio müssen vor allem soundtechnisch ein paar Abstriche machen, was gerade bei einem Song wie 'Echo-Chambered Corroboration (Echelon Reassignment)' äußerst bedauerlich ist. Denn die sphärischen Passagen gehen in der rauen Produktion weitestgehend unter, und die vielen Details, die HAUNTER hier verbaut, nimmt man leider nur sehr vage wahr. Musikalisch ist das Material der B-Seite jedoch noch eine Spur interessanter als der Stoff der vorangeschrittenen Kollegen. Doof halt eben nur, dass so viel im Endmix verschwimmt.



Doch Ziel einer solchen Veröffentlichung ist nunmal vorerst Werbung in eigener Sache, und beide Acts können für sich verbuchen, ihren Katalog mit dem neuen Material in den Fokus gerückt zu haben. Dass sicher noch einiges verbesserungswürdig ist, steht außer Frage. Aber wer auf extremen Black/Death Metal steht, wird von dieser gemeinsamen Platte sicher nicht enttäuscht werden!



Anspieltipps: HAUNTER - Echo-Chambered Corroboration (Echelon Reassignment), BLACK VICE - Into The Abyssal Empty Void