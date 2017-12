Ungleiches Duell auf einem weiteren Split-Release

Wenn man sich ein bisschen im Katalog von Nuclear War Now! Productions aauskennt, kann man schon grob schätzen, was auf dem aktuellen Split-Release von BLOOD TYRANT und DEPARTURE CHANDELIER zu erwarten ist. Beide Bands haben sich dem raueren Black Metal verschrieben, wenngleich es doch noch beträchtliche Unterschiede zwischen dem klanglichen Output der beiden Single-Seiten gibt.

Den Auftakt machen die Niederländer BLOOD TYRANT, deren Beitrag aus einem ziemlich ungestümen Uptempo-Track besteht, welcher keine wirklichen Überraschungen bietet und am Ende eher in den Bereich "Standardkost" einzusortieren ist. 'The Dark Decree' mag zwar angenehm aggressiv sein und in der Performance keine Schwächen offenbaren, doch wenn es darum geht, sich mit lediglich diesem einen Song weiterzuberwerben, könnte der weitere Weg für BLOOD TYRANT durchaus steinig werden.

Etwas melodischer geht es indes bei den Kanadiern von DEPARTURE CHANDELIER zu, die mit 'A Supernatural Being Arose From Kindred Stock' eine echte Hymne ins Angebot stellen, die nach einem kurzen Intro sogar in die Umlaufbahnen von Bands wie ANCIENT und CRADLE OF FILTH gerät - zumindest sind die kurzen Chor-Passagen ein deutliches Indiz für die vielfältigen Vorlieben, die sich in diesem dennoch arg verrohten Setting breitmachen. Den internen Zweikampf haben die Nordamerikaner damit auch gewonnen, und mehr noch: Von DEPARTURE CHANDELIER würde man gerne schnellen Nachschub bekommen. Ziel erreicht - zumindest die Kanadier.