Überflüssiges Experiment!

Dass bei BUNKUR tatsächlich noch etwas geht, hätten selbst die größten Optimisten nicht mehr vorhersehen wollen; die Niederländer haben ein knappes Jahrzehnt nichts von sich hören lassen, wollten sich die Gelegenheit zu einem außergewöhnlichen Split-Release jedoch nicht nehmen lassen. Außergewöhnlich deswegen, weil die beiden hier vertretenen Bands lediglich jeweils einen Song beisteuern, der im Original noch nicht mal ihrer Feder entsprungen ist. Wichtig ist jedoch, was sowohl BUNKUR als auch ihre schweizerischen Kollegen von MORDOR aus der Vorlage machen. Und das ist, mit Verlaub, ziemlich erschreckend. Aus dem CARNIVORE-Demo-Track 'The Subhuman' hat BUNKUR hier eine Drone-affine Funeral-Doom-Nummer gemacht, die jedoch als noisige Klangcollage durchgeht und nach wenigen Takten schon ihr Pulver verschossen hat - ungünstig bei einer Spieldauer von mehr als 20 Minuten ...

Und auch bei MORDOR läuft es alles andere als rund. Aus VENOMs 'In League With Satan' hat man ein relativ merkwürdiges, ebenfalls breit in die Länge gezogenes 'In League With Wotan' gemacht, das mit befremdlichen Synthies, völlig bizarren elektronischen Klangmalereien und leichter Industrial-Tuchfühlung völlig am Ziel vorbeischießt und den Song so weit entfremdet, dass man das Ergebnis kaum mehr ernst nehmen mag. Und mal ganz davon abgesehen bekommt man den Eindruck, die Eidgenossen würden es auch nicht sonderlich spannend finden, was sie hier fabrizieren. So bleibt am Ende eine knappe Viertelstunde merkwürdigen Lärms, der auch nicht besser wird, wenn man sich die prominenten Vorbilder dieses Releases vor Augen führt. Man muss schließlich auch nicht allen Mist direkt veröffentlichen!