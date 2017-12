Killer-Sampler, der hält, was sein Titel verspricht!

Eigentlich sind Sampler heute kaum mehr gefragt. War man in den frühen 80ern noch erpicht darauf, möglichst viele neue Bands gebündelt auf einer Compilation neu zu entdecken, hat man mit den technischen Möglichkeiten der Gegenwart jederzeit die Chance, kurze Appetizer viel versprechender Bands zu streamen und sich anschließend über eine Investition Gedanken zu machen. Und trotzdem soll an dieser Stelle mal eine Lanze für die Macher des "British Steel"-Albums gebrochen werden, auf dem eine Welle neuer Bands von der Insel die Gelegenheit ergreift, dem Tod der NWoBHM entgegenzuwirken und die legendäre Nische mit neuem Leben zu füllen. Elf Kapellen geben einen kurzen Einblick in ihr momentanes Schaffen, und wenn ihnen dabei eines ganz vorzüglich gelingt, dann zu demonstrieren, dass der raue Charme der britischen Szene nach wie vor Bestand hat und auch dreieinhalb Dekaden nach dem durchschlagenden Erfolg der heutigen Flaggschiffe im Vereinigten Königreich noch exquisiter Edelstahl produziert wird.



Hört man sich die Beiträge von Bands wie AMULET, TOLEDO STEEL und DARK FOREST an, fragt man sich ernsthaft, wo all diese Combos in den vergangenen Jahren gewesen sind, als IRON MAIDEN und JUDAS PRIEST im Studio erstmals schwächelten und man händeringend nach Nachfolgern suchte, die das Erbe würdig würden vertreten können. Die kunterbunte Auswahl an frischen Acts, die dieser Sampler zur Verfügung stellt, war seinerzeit nicht präsent, hat sich aber offenbar ebenfalls Gedanken gemacht, wie man den klassischen britischen Metal konservieren kann, ohne dabei ewiggestrig zu klingen. Und bei Nummern wie 'Harlot's Spell', 'Queen of Sin' und 'Highwayman' überkommt einen das erhabene Gefühl, dass man sich um den Fortbestand einer vom Aussterben bedrohten Szene keine Grdanken machen muss. Die elf Vertreter, die auf "British Steel" ihren Stoff zum Besten geben, könnten das Tagesprogramm vom Headbangers Open Air oder Keep It True problemlos füllen, ohne dabei die Gesamtqualität des letzten Billings zu schmälern - und ich denke mal, dass dieser Umstand aussagekräftig genug ist, alle Bands dieser Compilation mal näher anzutesten und dem Album selbst ohnehin sein Votum zu geben. Schon ewig hat mich kein Sampler mehr so gepackt wie dieses fantastische Kleinod!