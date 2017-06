Ein würdiger Abschied und ein Fünkchen Hoffnung

Sie gelten beide als Hoffnungsträger des postmodernen, trotzdem rauen Black Metals, und sie haben im Laufe der Jahre auch schon eine Menge erreicht: Gemeinsam kommen CAÍNA und CARA NEIR auf immerhin 40 Veröffentlichungen innerhalb der letzten Dekade - da erübrigt sich schließlich auch die Frage, was die Musiker in ihrer Freizeit tun.

Für die beiden Herren von CAÍNA lief es in letzter Zeit jedoch alles andere als zufriedenstellend; die Band schrumpfte zusammen, die erwünschten Erfolge bzw. der Durchbruch stellten sich nicht ein, und so beschloss man schließlich, noch in diesem Sommer den Schlussstrich unter eine musikalisch denkwürdige, leider jedoch viel zu kurze Laufbahn zu setzen. Der Split-Release mit den Kollegen von CARA NEIR ist gleichzeitig auch die Abschiedsvorstellung von Garry Brents und Chris Francis - aber es ist definitiv eine denkwürdige! Denn mit dem mächtigen Monolithen 'Rhosneigr' verneigt sich die Band noch einmal vor ihrem eigenen Vermächtnis und schließt es mit einem der besten Songs, den die beiden jemals geschrieben haben. Mächtige Gitarrenwände waren ohnehin immer das Markenzeichen, doch die gelegentlichen Ausflüge in den Grenzbereich des Hardcore und die partiellen Sludge-Verküpfungen machen das Stück erst zu dem Monster, das es geworden ist.

CARA NEIR ist davon nicht sonderlich beeindruckt und schiebt einen rauen, fiesen, teils aber auch melodischen Black-Metal-Song nach, der zwar konventioneller gestaltet wwird als das Stück der Kollegen, seine Eigenheiten aber gerade in der Performance wahrt. Auch hier gehen die Daumen nach oben, schließlich bleibt CARA NEIR ein Hoffnungsträger, dessen Präsenz man hoffentlich auch bald überregional bald wahrnehmen wird.

Einziger, aber allseits bekannter Wermutstropfen: Der Split-Release ist mal wieder begrenzt, ganze 300 Einheiten stehen zur Verfügung, und es steht zu befürchten, dass die Auflage schon vergrifen ist. Nichtsdestotrotz sollte man sein Glück noch versuchen, denn beide Bands/Songs sind es absolut wert!