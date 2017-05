Der erste von zwei neuen CLOUD RAT-Splits.

Vollwertige Releases aus dem Hause CLOUD RAT sind weiterhin rare Ereignisse, Split-Releases hingegen das täglich Brot der Jungs aus Michigan, die sich auch in diesem Jahr wieder gerne ins Duell stürzen - und das dieser Tage gleich zweimal.

Den Auftakt macht die auf 600 Einheiten beschränkte 7" mit CREVASSE, in denen CLOUD RAT jedoch vorwiegend den Punk raushängen lässt. Nummern wie 'Harpy' und 'Drain Pipe' sind dreckigster Garagengrind, straight auf den Punkt gebracht, aber eben so rau produziert, dass die Grenzen der Genres fließend ineinander übergehen. Mit dem melodischen 'Fish In A Pool' wartet im Anschluss noch eine Party-Komposition, bei der die Herren sogar einen Singalong einbeziehen. Nettes Gimmick, mehr aber auch nicht.

Während CLOUD RAT also mit guten, aber nicht herausragenden Beiträgen in diesen Split marschiert, sind die Kollegen von CREVASSE wesentlich entschlossener bei der Sache und können den direkten Zweikampf auch klar für sich entscheiden. Vor allem das noisige 'Infinite Regress' hinterlässt ein Ausrufezeichen, zumal die Band es gar nicht nötig hat, mit Vollgas-Attacken Effekte zu kreieren. Die übersteuerten Gitarrensounds in Kombination mit so manchem CELTIC FROST-inspirierten Riff sorgen für nostalgische Gefühle, die auch im Grindcore-Kontext bestehen bleiben, da hier wunderbar der Brückenschlag zu den Legenden aus den späten 80ern vollzogen wird. 'Dead Body' muss sich diesbezüglich keinesfalls zurückhalten und vervollständigt den kurzen, aber sehr überzeugenden Auftritt dieser jungen Newcomer!

Eigentlich hatte man in der neuen Split-Serie alle Karten auf CLOUD RAT gesetzt; doch zumindest in diesem direkten Vergleich ziehen die erfahrenen Musiker den kürzeren, schenken ihren vermeintlichen Kontrahenten aber im direkten Gegenzug eine Bühne, auf der sie sich sofort wohlfühlen. Selbst wenn nicht alle Songs überragend sind: CREVASSE ist die Investition allemal wert!

Anspieltipps: Dead Body, Infinite Regress