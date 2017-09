Jubilarfeier im Moloch

Die jüngere Laufbahn von Halo Of Flies Records ist ziemlich eng mit dem Werdegang der Michigan-Grinder von CLOUD RAT verknüpft. Diverse Split-Releases dieser Herren gehen bereits auf das Konto des Underground-Labels, so dass es nur logisch ist, dass die insgesamt 100. Veröffentlichung der Plattenfirma ebenfalls Material von CLOUD RAT mitbringt - herzlichen Glückwunsch schon einmmal auf diesem Wege!

Doch die Feierlichkeiten bringen auch eine weitere Truppe auf den Plan, die bislang noch nicht so zwingend in Erscheinung getreten ist. Die Rede ist von den Chiago-Doomstern von DISROTTED, die sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auf der B-Seite des aktuellen Splits einen wahrhaftigen Moloch zu kreieren, der von unmenschlich zähen Riffs, schwerfälligen Drone-Elementen und misanthropischen Stimmungsbildern gezeichnet wird. 'Dissipate' lebt in seinen 23 Minuten im abstoßenden Anderswo, irgendwo in einem post-apokalyptischen Szenario, das die Band mit einem sphärischen Aufguss unterfüttert, der wahrlich beängstigende Ausmaße annimmt. DISROTTED komponiert für ganz starke Nerven und untermauert die eigenen Ambitionen mit einem Monstertrack, der Tage benötigt, bis er endlich verdaut ist.

Im Vergleich dazu ist der neue Song von CLOUD RAT fast schon leichte Kost, da er ungleich schneller zugänglich ist und sich auch aus mehreren Sinnabschnitten zusammensetzt, die das Werk noch einmal klar unterteilen. Eigentlich hätte man gleich mehrere Kompositionen aus den Vorlagen machen können, zumal die Band auch Pausenzeiten eingefügt hat, in denen sich die Gedanken kurz setzen können. Doch egal ob man 'Holding The Picture' nun splittet oder als Ganzes wwahrnimmt: Auch CLOUD RAT macht einen richtig guten Job und demonstriert einmal mehr, warum man die Truppe aus Michigan auf dem Schirm haben sollte. Sowohl die kurzen Grind-Phasen als auch die Rückkehr in den Doom sind hier überzeugend zusammengesetzt.

Was bleibt also mehr, als Freunden der experimentelleren und vor allem extrem langsamen Sounds dieses Kleinod ans Herz zu legen. Sowohl CLOUD RAT als auch DISROTTED punkten mit richtig starken Beiträgen!