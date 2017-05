Fetter Split zwischen Grind und Doom

MOLOCH und CLOUD RAT gehören zu den klaren Verfechtern von Gemeinschaftsproduktionen. Alleine in diesem Jahr haben beide Acts schon zwei Split-Releases in ihrer Agenda platziert - einen davon bestreiten sie nun gemeinsam.

Und die ziemlich unkonventionelle stilistische Michung passt am Ende auch wie die Faust aufs Auge und hinterlässt einen richtig starken Eindruck. Die Grind-Punker aus Michigan haben dabei die A-Seite für sich gepachtet und zeigen sich hier ein ganzes Stück entschlossener als auf dem parallel veröffentlichten Split mit CREVASSE. CLOUD RAT geht von Beginn an sehr ungestüm zur Sache, platziert in den ersten vier Minuten drei gewaltige Abfahrten und lässt auch in den anschließenden, nicht ganz so temporeichen Abschnitten nicht von der radikalen Vorgehensweise ab. Das gewöhnungsbedüftige 'Amber Flush' zum Ende mag zwar ein bisschen aus der Reihe tanzen, zeigt aber, dass bei CLOUD RAT jegliche Energie auch kreativ genutzt wird und die Band sich von Mal zu Mal neu definieren kann - wirklich starker Auftritt.

Nicht schlechter macht es danach das britische Sludge-Kommando von MOLOCH. Die Jungs machen ihrem Bandnamen alle Ehre und tauchen sofort in einen finsteren Moloch aus extrem dreckigen Riffs, verstörenden Arrangements und fast schon martialisch formuliertem Doom ab. Mit dem 12-minütigen Doppelschlag 'The Ninth Wave / Bloody North' hält man selbst den Vergleich zu Genre-Königen wie EYEHATEGOD locker stand und platziert sich einmal mehr in den vordersten Positionen der dreckigsten Hitlisten. Auch 'Lead' schlägt in diese geradezu nihilistische Kerbe und bestätigt MOLOCH als einen der besten Acts in der gesamten Szene.

Insgesamt 600 Kopien weltweit - keine große Zahl für einen solch herausragenden Split! Insofern ist Eile geboten, denn beide Bands vertrödeln auf ihrer gemeinschaftlichen Veröffentlichung keine Zeit und präsentieren einige ihrer bislang stärksten Songs. Also, auf geht's!