Happy Birthday, Jungs!

13 Jahre und – Gott sei Dank – kein Ende in Sicht. Um diesen nicht ganz so runden Geburtstag auch standesgemäß und lautstark zu feiern, schütteln uns die Damen und Herren von Concrete Jungle Records mit "Lucky 13" eine äußerst geglückte Label-Compilation aus dem Ärmel, die nicht nur das gute Händchen von Label-Boss Matze offenbart, sondern auch aufgrund der Auswahl und Zusammenstellung eine mehr als abwechslungsreiche Geschichte ist.

Sicherlich liegt das Hauptaugenmerk auf Punk, doch "Lucky 13" zeigt uns, das mit Psychobilly und Hardcore auch andere Facetten gezeigt werden. Im chicen Digipack zum absoluten Nice-Price wird hier die ganze Vielfalt von Concrete Jungle Records deutlich. Ob THE CREEPSHOW, MAD SIN, THE MOVEMENT oder mir bis dato unbekannte Bands der Marke THE PEACOCKS, VENEREA oder RIOT BRIGADE, hier dürfte wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein.

So stoße ich an auf die nächsten 13 Jahre für dieses durch und durch sympathischen Labels, das es zum jetzigen Zeitpunkt schon auf über 100 Veröffentlichungen gebracht hat. Um sich ein Bild zu machen, wie groß Qualität und Vielfalt bei Matze und Concrete Jungle Records geschrieben wird, sollte aber nicht nur zu dieser Compilation greifen sondern auch im Juli zur großen Geburtstagsfeier nach Berlin kommen.